排球》日本男排不敵波蘭落敗 今晚銅牌戰力拚時隔46年國際獎牌

2023/07/23 20:33

〔即時新聞/綜合報導〕2023年世界男子排球聯賽(VNL)將於今日展開最終決賽,首度闖進VNL4強賽、備受各界矚目的「龍神NIPPON」日本男排國家隊,昨(22)日不敵的波蘭,以局數1:3惜敗,並將在今晚迎戰義大利爭奪銅牌。日媒指出,若是日本男排能拿下本次勝利,將會是日本男排時隔46年,再度登上世界主要排球大賽的頒獎台。

綜合日媒報導,日本男排昨日對上強敵地主隊波蘭,本次派出的先發陣容為隊長石川祐希、關田誠大、山内晶大、小野寺太志、宮浦健人、高橋藍和山本智大,王牌選手西田有志則再次因身體不適並未上場。一開始日本便以最好的狀態積極應戰,不但與波蘭打得勢均力敵,更率先搶下第一局,然而波蘭經過教練調動選手和戰術後,開始展開強力反攻,最終日本以局數1:3落敗。

報導指出,VNL金牌、銅牌戰於今晚舉行,目前世界排名第一的波蘭與第二的美國,將一起爭奪隊伍史上第一座VNL冠軍獎盃;日本與義大利,則要力拚隊伍第一面VNL銅牌。日媒指出,距離日本男排上一次站上世界主要排球大賽的頒獎台,是在1977年的世界盃拿下的銀牌,因此今日若能奪勝,將會是日本男排時隔46年,再度登上奧運、世錦、世界盃、國家聯賽等世界主要大賽的頒獎台。

另外,日本排球協會(JVA)於今日下午臨時在官網公告,指出今天日本男排的VNL銅牌賽,背號1號的選手西田有志因傷缺席,選手登錄名單變更為背號28號的賴瑞(Larry Ebade-dan)。

THE #VNL2023 FINALE IS TODAY ????!



3pm gmt -???? - Japan ???????? ???? ???????? Italy

6pm gmt - ???? - Poland ???????? ???? ???????? USA



???? Watch the matches LIVE ON https://t.co/Rb6x7u4TwH.



???? #VNLFinals #VNL #volleyball #Gangłysego pic.twitter.com/wBuXWqph7n