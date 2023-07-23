排球》日本男排不敵波蘭落敗 今晚銅牌戰力拚時隔46年國際獎牌

備受各界矚目的「龍神NIPPON」日本男排國家隊，昨（22）日不敵波蘭，以局數1：3惜敗，並將在今晚迎戰義大利爭奪隊史第一面VNL銅牌。（歐新社）

2023/07/23 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕2023年世界男子排球聯賽（VNL）將於今日展開最終決賽，首度闖進VNL4強賽、備受各界矚目的「龍神NIPPON」日本男排國家隊，昨（22）日不敵的波蘭，以局數1：3惜敗，並將在今晚迎戰義大利爭奪銅牌。日媒指出，若是日本男排能拿下本次勝利，將會是日本男排時隔46年，再度登上世界主要排球大賽的頒獎台。

綜合日媒報導，日本男排昨日對上強敵地主隊波蘭，本次派出的先發陣容為隊長石川祐希、關田誠大、山内晶大、小野寺太志、宮浦健人、高橋藍和山本智大，王牌選手西田有志則再次因身體不適並未上場。一開始日本便以最好的狀態積極應戰，不但與波蘭打得勢均力敵，更率先搶下第一局，然而波蘭經過教練調動選手和戰術後，開始展開強力反攻，最終日本以局數1：3落敗。

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報導指出，VNL金牌、銅牌戰於今晚舉行，目前世界排名第一的波蘭與第二的美國，將一起爭奪隊伍史上第一座VNL冠軍獎盃；日本與義大利，則要力拚隊伍第一面VNL銅牌。日媒指出，距離日本男排上一次站上世界主要排球大賽的頒獎台，是在1977年的世界盃拿下的銀牌，因此今日若能奪勝，將會是日本男排時隔46年，再度登上奧運、世錦、世界盃、國家聯賽等世界主要大賽的頒獎台。

另外，日本排球協會（JVA）於今日下午臨時在官網公告，指出今天日本男排的VNL銅牌賽，背號1號的選手西田有志因傷缺席，選手登錄名單變更為背號28號的賴瑞（Larry Ebade-dan）。

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