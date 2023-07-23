加州高房價地獄！昔日度假象徵 露營車變克難住所

無家可歸的人們，只能以露營車充做住所。（法新社）

2023/07/23 06:54

首次上稿 00:33

更新時間 06:54

〔中央社〕美國加州居民赫南德茲（Tamara Hernandez）面臨房東大漲租金，她選擇住進一輛露營車。另一位加州居民畢爾德（Beau Beard）出獄後失去一切，如今也以露營車為家。

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法新社報導，像他們這樣的情況，如今在別稱「金州」的美國加州屢見不鮮。原本象徵在海邊無拘無束過生活的露營車和露營拖車，現在卻日益反映出加州不那麼光采的現實一面，那就是這裡存在住房危機，愈來愈多人負擔不起住在真正的屋簷下。

在富裕的加州，無家可歸的人數竟然占全美國遊民的1/3。加州的富裕程度，如果它是一個國家，就是全世界第5大經濟體。但根據洛杉磯街友服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）的說法，光是在洛杉磯郡就有7萬5000多位遊民。

同份統計報告還顯示，有愈來愈多無家可歸的人住進露營車、露營拖車、箱型車或是汽車。儘管這些人的確切數量難以掌握，但在洛杉磯與周邊城鎮，這種居住方式形成了一處處臨時營地。

畢爾德的露營車停在洛杉磯觀光鬧區威尼斯海灘（Venice Beach）附近一條不寬的道路上。他指著車子說：「我只負擔得起這個。」

今年6月，洛杉磯的平均房租高達每月2950美元（約新台幣9萬2300元）。

畢爾德接近8年前出獄後，搬到加州尋求人生新開始，但事情發展並不如想像的順利。他指出除了租金飆漲，問題還有「找不到工作」。他已經57歲，大多數人不太願意雇用他。

2020年，畢爾德的女友懷孕後，他買了這輛露營車來做為一家人棲身之所。但孩子出生後不久就被市政府官員帶走，理由是嬰兒不能住在這麼簡陋的環境裡。

畢爾德說：「那是我這輩子最糟糕的經驗。」

他表示，這輛露營車不僅導致他的女兒被帶走，也讓他陷入了灰色地帶，可能剝奪他申請到住房補助的機會。

畢爾德解釋：「他們說我們不是真正的遊民，但我們確實無家可歸。」「因此當要申請住房之類的補助，我們都在名單的最尾端。」

他的露營車停在圍繞巴洛納濕地生態保護區（Ballona Wetlands Ecological Reserve）的傑佛遜大道（Jefferson Boulevard）旁，這裡停了一排臨時住家車，儘管旁邊就有「禁止停車」的告示牌。

當中許多車在這裡停了很久，甚至發展出各自獨特裝飾，還有小花園、桌椅及可煮飯的爐子等。也有些人養了狗。

這裡的居民來自美國、歐洲和拉丁美洲。他們就像一個社區，有行為規則，也會守望相助。

然而，這裡的日常生活很辛苦。從事化妝師的赫南德茲說：「你想做一件事，得走10道步驟。」比方她要洗澡，得花上一小時才能加熱足夠的水。

赫南德茲原本住在威尼斯海灘附近的公寓，但她的房租在10年間從450美元一路飆漲到3000美元（約新台幣9萬3900元），逼得她退租。

赫南德茲現在的生活除了麻煩之外，還有感覺被人瞧不起甚至更糟糕對待的壓力。她說：「我不知道他們為何痛恨我們。這很荒謬。我們是好人。」

美國加州洛杉磯巴洛納濕地生態保護區的傑佛遜大道停了一整排的露營車，是許多無力承擔高房租的民眾的臨時住家。（法新社）

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