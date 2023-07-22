探索熱傷害風險 會「流汗」機器人酷熱中上陣

亞利桑那州立大學研究人員，20日監測「先進牛頓動態儀器」（ANDI）人形機器人的熱、風力感應實驗。（法新社）

2023/07/22 21:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球從歐洲、亞洲到北美連日熱浪，美國亞利桑那州鳳凰城到21日為止，已連續22天氣溫超過攝氏43度，美國研究人員利用這波熱浪，在鳳凰城部署一款會「流汗」的機器人，幫助科學家了解，人體暴露在極端高溫下的致命風險。

這款名為「先進牛頓動態儀器」（Advanced Newton Dynamic Instrument，ANDI）的人形機器人，看似簡單的汽車碰撞測試假人，但它採用環氧樹脂／碳纖維材質製成的皮膚下，隱藏許多科技：內建感測器網絡可衡量身體散發的熱，內部冷卻系統和孔洞使其會呼吸和流汗，身上還有35個獨立感熱區，而且像人類一樣，這個機器人背部流的汗比較多。此外，ANDI可依照不同年齡、體能健康狀態設定，模擬特定族群的體溫調節機制。

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亞利桑那州立大學機械工程學教授雷卡茨維斯基（Konrad Rykaczewski）說，「這是世界第一款可以經常帶到外面的戶外感熱人體模型，來測量他從環境中受到的熱曝曬程度」，是非常實際的實驗方式，測量人體對極端氣候會有什麼回應。

研究人員希望藉由這款機器人，能更了解「高熱（hypertherma）」，也就是體溫調節失能導致身體溫度過高，因為在全球暖化下，越來越多人面臨這種威脅。

軟體呈現「先進牛頓動態儀器」（ANDI）人形機器人的體溫狀態。（法新社）

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