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    你怎麼看？京都高台寺「機器人觀音」佈道弘法掀話題！

    京都高台寺「機器人觀音」Minder近日將公開佈道，引發外界關注。（圖翻攝自YT）

    京都高台寺「機器人觀音」Minder近日將公開佈道，引發外界關注。（圖翻攝自YT）

    2023/03/14 22:03

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都擁有400多年歷史的高台寺，早前引入「機器人觀音」作為鎮寺之寶造成話題。近日該寺將讓這尊機器人公開佈道，引發外界關注。

    京都高台寺與被譽為「現代機器人之父」的大阪大學知名教授石黑浩合力研發名為「Minder」的機器人觀音，造價約100萬美元（約新台幣3053萬），2019年被引入寺作為鎮寺之寶，高台寺住持後藤典生希望藉由Mindar，影響傳統僧侶無法企及的年輕族群。

    後藤典生先前受訪時表示，「大多數年輕人對寺院的聯想就是舉行喪禮和婚禮的地方，像我這樣死板的僧侶對年輕人影響有限，不過藉著科技搭起橋梁，我們想讓更多人來思考佛法的意涵。而機器人永遠不會死，會自我更新，不斷進化，且能永遠儲存知識，沒有限度，希望有人工智慧的祂可以長智慧，普渡眾生。」

    從高台寺釋出的影像畫面可以看到，Mindar手臂、身軀和頭可以移動，臉、肩膀和手以矽膠覆蓋，其餘部位則為裸露的機器零件。Mindar不僅會用日文念心經，還能切換中文和英文給外國遊客做選擇。當時消息曝光後造成話題，不過也有衛道人士無法接受，痛批Mindar形象詭異，根本是邪魔歪道。

    近日，高台寺宣布讓Mindar公開佈道，日期為本月每週六日和下週二（21日），時間則是在上午10點30分至中午12點、下午1點30分至3點30分。寺方表示，佈道期間禁止拍照，手機也請調至靜音，並僅限10歲以上參加。

    京都高台寺「機器人觀音」Minder近日將公開佈道，引發外界關注。（圖翻攝自YT）

    京都高台寺「機器人觀音」Minder近日將公開佈道，引發外界關注。（圖翻攝自YT）

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