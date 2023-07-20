為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    希臘渡假勝地驚傳恐怖分屍案 清潔工於垃圾袋內發現頭顱

    希臘南方渡假勝地克里特島驚傳恐怖分屍案，3位垃圾清潔工在垃圾分類廠一黑色垃圾袋內發現頭顱，圖為克里特島當地夕陽，非事件照。（法新社）

    希臘南方渡假勝地克里特島驚傳恐怖分屍案，3位垃圾清潔工在垃圾分類廠一黑色垃圾袋內發現頭顱，圖為克里特島當地夕陽，非事件照。（法新社）

    2023/07/20 13:00

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘南方渡假勝地克里特島（Crete）驚傳恐怖分屍案，3位清潔工在垃圾分類廠一黑色垃圾袋內發現頭顱，後來又在回收廠其他垃圾袋內陸續發現雙腳及內臟等，據法醫鑑定，死者頭顱為亞洲男性，評估死亡至少10天以上，警方目前已封閉周邊地區進行調查，並全力查找其餘屍塊。

    綜合外媒報導，希臘度假勝地克里特島驚傳恐怖分屍案，3位垃圾清潔工於垃圾袋內翻到遭分屍的頭顱，隨後又在德迪薩（DEDISA）廢棄物回收廠內另一垃圾袋發現一雙腳，後續又發現裝有內臟的垃圾袋，嚇得清潔工趕緊報警，警方到場後隨即封鎖現場，依據法醫鑑定，死者為一名亞洲男性，推估死亡至少已有10天。

    外媒指出，垃圾廠的垃圾是由克里特島北部城市雷希姆農（Rethymno）經由清運車所送來的，目前該處垃圾處理廠已由警方封鎖關閉，調查死者遇害原因，並對其餘下落不明的屍塊展開搜索，德迪薩處理廠經理帕特拉基斯（Kostas Paterakis）表示，「我是接獲輪班主管通知才知道垃圾分類線上藏有人類屍塊」，目前所有廠區已停止運作，將全力協助撫平員工及家屬所受到的驚嚇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    65歲《洛基4》男星杜夫朗格 娶27歲健身教練
    2023/07/20 12:51

    65歲《洛基4》男星杜夫朗格 娶27歲健身教練
    致命熱浪襲捲北半球 美國鳳凰城連19天飆破43度創23年來紀錄
    2023/07/19 17:40

    致命熱浪襲捲北半球 美國鳳凰城連19天飆破43度創23年來紀錄

    逆轉單身！台酒抗痘產品「消痘」變超帥
    台股今年漲幅22.6％ 贏過美道瓊、中韓港、新南向18國
    2023/07/18 18:07

    台股今年漲幅22.6％ 贏過美道瓊、中韓港、新南向18國
    南歐「地獄犬熱浪」直逼40度！ 希臘白天關閉古蹟衛城
    2023/07/15 11:19

    南歐「地獄犬熱浪」直逼40度！ 希臘白天關閉古蹟衛城

    60歲男星攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥！
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播