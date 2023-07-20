希臘渡假勝地驚傳恐怖分屍案 清潔工於垃圾袋內發現頭顱

希臘南方渡假勝地克里特島驚傳恐怖分屍案，3位垃圾清潔工在垃圾分類廠一黑色垃圾袋內發現頭顱，圖為克里特島當地夕陽，非事件照。（法新社）

2023/07/20 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕希臘南方渡假勝地克里特島（Crete）驚傳恐怖分屍案，3位清潔工在垃圾分類廠一黑色垃圾袋內發現頭顱，後來又在回收廠其他垃圾袋內陸續發現雙腳及內臟等，據法醫鑑定，死者頭顱為亞洲男性，評估死亡至少10天以上，警方目前已封閉周邊地區進行調查，並全力查找其餘屍塊。

綜合外媒報導，希臘度假勝地克里特島驚傳恐怖分屍案，3位垃圾清潔工於垃圾袋內翻到遭分屍的頭顱，隨後又在德迪薩（DEDISA）廢棄物回收廠內另一垃圾袋發現一雙腳，後續又發現裝有內臟的垃圾袋，嚇得清潔工趕緊報警，警方到場後隨即封鎖現場，依據法醫鑑定，死者為一名亞洲男性，推估死亡至少已有10天。

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外媒指出，垃圾廠的垃圾是由克里特島北部城市雷希姆農（Rethymno）經由清運車所送來的，目前該處垃圾處理廠已由警方封鎖關閉，調查死者遇害原因，並對其餘下落不明的屍塊展開搜索，德迪薩處理廠經理帕特拉基斯（Kostas Paterakis）表示，「我是接獲輪班主管通知才知道垃圾分類線上藏有人類屍塊」，目前所有廠區已停止運作，將全力協助撫平員工及家屬所受到的驚嚇。

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