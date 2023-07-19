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    白俄羅斯加強鎮壓反對派 知名記者遭逮捕

    曾任職於自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）的記者卡爾內（Ihar Karnei）近日遭到白俄羅斯警方拘留。（美聯社）

    曾任職於自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）的記者卡爾內（Ihar Karnei）近日遭到白俄羅斯警方拘留。（美聯社）

    2023/07/19 11:12

    〔即時新聞／綜合報導〕一名曾在自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）工作的知名記者卡爾內（Ihar Karnei）近日遭到白俄羅斯警方拘留，當局突襲卡爾內住處將他帶走且未說明逮捕原因。據悉，目前有30多名記者被白俄拘留，是世界上關押最多記者的國家之一。

    《衛報》《美國之音》報導，白俄羅斯記者協會（Belarusian Association of Journalists）表示，55歲的卡爾內週一（17）在首都明斯克被捕。卡爾內的女兒告訴媒體，警方突襲他爸爸的住處，收走他的手機和電腦。

    當局未解釋這次逮捕行動的原因。據悉，卡爾內目前被關押在阿克雷斯蒂娜（Akrestina）拘留所，無法會見律師及家人。據白俄羅斯人權組織「春天人權中心」（Viasna）稱，該拘留所以虐待被拘留者和惡劣的生活環境聞名。

    2020年白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）高票連任引發國內大規模抗議活動，當局持續壓制反對派和批評聲音，當時數十名記者遭到拘留，卡爾內也包括在內。卡爾內被釋放後選擇留在明斯克，週一再次遭到警方突襲逮捕。

    自由歐洲電台/自由電台和其他獨立媒體2021年被當局列為「極端主義組織」，目前仍有30多名記者被白俄拘留，保護記者委員會（CPJ）指出，白俄羅斯從未放寬對自由媒體的無情鎮壓。自2020年以來，該國已成為世界上最封閉的社會之一，也是世界上關押記者最多的國家之一。

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