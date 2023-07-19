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    台美貿易倡議首批協定實施法案 美國國會過關

    繼眾議院後，美國聯邦參議院昨天晚間一致同意通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。法案正式送出國會後，將遞交美國總統拜登簽署後生效。（路透資料照）

    繼眾議院後，美國聯邦參議院昨天晚間一致同意通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。法案正式送出國會後，將遞交美國總統拜登簽署後生效。（路透資料照）

    2023/07/19 10:28

    〔中央社〕繼眾議院後，美國聯邦參議院昨天晚間一致同意通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。法案正式送出國會後，將遞交美國總統拜登簽署後生效。

    參議院以「一致同意」（unanimous consent）方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）。眾議院稍早已於6月21日口頭表決通過法案。

    法案是由民主黨籍參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）及共和黨籍眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）等人6月9日共同提出，主旨為透過國會跨黨派核准程序，讓台美21世紀貿易倡議首批協定獲得應有的支持與持久性。

    根據法案規定，協定生效前，美國總統須先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。

    法案也要求行政部門，未來與台灣達成的任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見。

    史密斯先前曾表示，藉由國會批准美台貿易倡議首批協定，確認國會對美台夥伴關係的堅定支持；法案不僅對美台貿易關係十分重要，也對美國貿易談判完整性與國會在其中扮演的作用至關重要。

    根據美國立法程序規定，國會兩院通過法案後，總統共有10天時間考慮簽署或提出反對，若總統什麼都不做，法案即在10天後自動生效。

    經過一年協商談判，台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日在美國在台協會（AIT）華府總部簽署，由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，行政院政委鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

    首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。鄧振中當時表示，第2階段可能會鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。

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