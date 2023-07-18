美軍士兵跨越板門店非軍事區遭拘留 目擊者：他笑著跑向北韓

今（18）日有美國官員透露，非法越境遭北韓軍方拘留的美國公民是一名美軍士兵。（美聯社）

2023/07/18 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日稍早，負責管理南北韓交界處的聯合國軍司令部指出，有一名美國公民未經許可，跨越位於板門店共同警備區域（Joint Security Area，JSA）的南北韓非軍事區（DMZ）分界線，遭北韓軍方拘留。有美國官員透露，這位公民是一名美軍士兵，目擊者更指出，這名士兵是笑著跑向北韓。

美媒《CBS》今日報導，一名美國官員指出，這名美軍士兵越境進入北韓後，據信已被北韓軍方拘留，且這名士兵所屬的部隊，才因紀律問題將被調回美國，但在機場通過安檢後，他們卻返回原駐地，並參加邊境參觀行程。報導中雖未提到部隊單位，但極有可能是駐韓美軍（USFK）。

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報導也引述當時一名參加同個行程的目擊者指出，當時一行人正在JSA參觀一棟建築物，這名士兵突然大笑，並跑向靠近北韓的建築物區域，這名目擊者稱：「我以為這是個糟糕的玩笑，但當他沒有回來時，我才意識到不對勁，事情變得瘋狂。」

目擊者也指出，這名士兵跑向的北韓區域因疫情影響，沒有駐紮任何北韓士兵。而在意外發生後，所有參訪團成員都被趕回南韓一側的自由之家，並給每個人簽署相關聲明，然後被帶回遊覽車上離開。

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