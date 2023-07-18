為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍士兵跨越板門店非軍事區遭拘留 目擊者：他笑著跑向北韓

    今（18）日有美國官員透露，非法越境遭北韓軍方拘留的美國公民是一名美軍士兵。（美聯社）

    今（18）日有美國官員透露，非法越境遭北韓軍方拘留的美國公民是一名美軍士兵。（美聯社）

    2023/07/18 23:06

    〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日稍早，負責管理南北韓交界處的聯合國軍司令部指出，有一名美國公民未經許可，跨越位於板門店共同警備區域（Joint Security Area，JSA）的南北韓非軍事區（DMZ）分界線，遭北韓軍方拘留。有美國官員透露，這位公民是一名美軍士兵，目擊者更指出，這名士兵是笑著跑向北韓。

    美媒《CBS》今日報導，一名美國官員指出，這名美軍士兵越境進入北韓後，據信已被北韓軍方拘留，且這名士兵所屬的部隊，才因紀律問題將被調回美國，但在機場通過安檢後，他們卻返回原駐地，並參加邊境參觀行程。報導中雖未提到部隊單位，但極有可能是駐韓美軍（USFK）。

    報導也引述當時一名參加同個行程的目擊者指出，當時一行人正在JSA參觀一棟建築物，這名士兵突然大笑，並跑向靠近北韓的建築物區域，這名目擊者稱：「我以為這是個糟糕的玩笑，但當他沒有回來時，我才意識到不對勁，事情變得瘋狂。」

    目擊者也指出，這名士兵跑向的北韓區域因疫情影響，沒有駐紮任何北韓士兵。而在意外發生後，所有參訪團成員都被趕回南韓一側的自由之家，並給每個人簽署相關聲明，然後被帶回遊覽車上離開。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國公民遊南北韓非軍事區擅自跨境 遭北韓軍方拘留
    2023/07/18 20:37

    美國公民遊南北韓非軍事區擅自跨境 遭北韓軍方拘留
    沒有地雷了！南北韓完成板門店聯合掃雷
    2018/10/20 15:06

    沒有地雷了！南北韓完成板門店聯合掃雷

    下半身肥胖！塑崩褲降肉身材免煩惱
    上月非法入境北韓被捕 南韓民眾今獲釋
    2018/08/07 17:17

    上月非法入境北韓被捕 南韓民眾今獲釋
    北韓士兵叛逃過程極驚險 駕車逃亡陷槍林彈雨
    2017/11/14 13:25

    北韓士兵叛逃過程極驚險 駕車逃亡陷槍林彈雨

    血糖狂飆？ 維持健康體態 鄭弘儀靠它
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播