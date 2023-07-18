監控員工防摸魚 中國公司廁所裝監視器

「李老師不是你老師」轉述中國網友投稿指出，中國某公司在廁所裝設鏡頭監控員工，有網友在推文底下附上可以清楚看到時間點的圖片。（擷取自推特）

2023/07/18 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕知名推特網友「李老師不是你老師」今日分享中國網友投稿指出，中國某間公司竟在廁所內安裝監視器，檢查員工是否上班摸魚，不少網友看到文章後感慨，個人隱私在中國完全不受尊重。

「李老師不是你老師」本日在推特上轉發網友投稿指出，「7月18日，網傳某公司在廁所坑位安裝監控考核員工。」並附上了一張通訊軟體的群組對話圖片。

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圖中可以看到，暱稱為「謝經理」的人士，發完4張廁所監視器的截圖畫面後，標記了某人，並對他表示：「三人均無帶離崗證，好好去調查一下回覆調查結論和處理結果。」

而推文底下有網友貼出了原版無馬賽克的圖片，可以清楚看到這些監視器畫面的時間戳記為，2023年7月18日星期二上午9點52分至53分。

許多用簡體字的網友則留言感慨，例如：「我國看似有一套嚴格的法律，但是你不姓趙（指中共權貴階層）它憑什麼保護你？」、「侵犯隱私，不過在中國確實沒有隱私」、「也別『某公司』，就是在浙江」。

另外也有網友貼出了一張梗圖嘲諷，內容是中國科學院副院長丁仲禮的發言，「這就是一個根本的問題了，中國人是不是人？」

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