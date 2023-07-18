克里米亞大橋封閉 俄官員要遊客駕車走佔領區返國

克里米亞大橋受損封閉。（美聯社）

2023/07/18 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕在克里米亞大橋受損封閉的情況下，俄羅斯官員17日鼓勵有意返家的遊客自行駕車400公里，經由烏克蘭札波羅熱州的軍事佔領區返回俄國境內，官員還表示，他們會確保返家路線安全無虞。

《法新社》報導，俄羅斯指派的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示：「我請求半島上的居民與遊客，不要經由克里米亞大橋通行，為了安全著想，請選一條穿越新地區的替代路線。」

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俄羅斯國營電視台直接在螢幕上展示了這條替代路線，該路線先後穿越烏克蘭南部的梅利托波爾（Melitopol）以及馬立波（Mariupol）等城市，最後抵達俄羅斯南部大城羅斯托夫（Rostov），電視台也提醒旅客務必隨身攜帶護照。

俄羅斯任命的赫爾松州（Kherson）州長薩爾多（Vladimir Saldo）指出，沿途將會有檢查哨以防止「破壞情事」，不過檢查程序不會很繁雜；薩爾多的同僚、「俄羅斯扎波羅熱州州長」巴利茨基（Yevgeny Balitsky）也喊話，稱俄國官員將會確保這條返家路線安全無虞。

另一方面，克里米亞交通部門也製作了一些給旅客的行前手冊，上頭寫著一些注意事項，例如「讓路給軍事車輛還有部隊」、「建議攜帶現金」以及「一路上會有檢查哨」等等。

據稱，克里米亞約有5萬名遊客，大部分是駕車前來。

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