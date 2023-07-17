秦剛遭中國外交部官網除名 網驚爆︰涉嫌叛變被普廷告密給習近平

中國外交部網站上，已不見秦剛個人大頭照與姓名。（取自網路；本報合成）

2023/07/17 19:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國外長秦剛自6月20日出席公開活動後，神隱超過3週，備受國際矚目，網路瘋傳可能原因包括戀上間諜女主播出軌產子、叛變遭俄國總統普廷告密、遭火箭軍司令兒子洩密連累等，也可能捲入內鬥。美媒刊出評論認為，保不保秦剛，中國領導人習近平陷入兩難。

中國外交部面對記者連日提問，以染疫為由推託，無法給予正面答覆，網友發現，中國外交部網站17日已移除外長個人大頭照，更令外界好奇秦剛現況。推特等社交媒體盛傳，秦剛因與具間諜身分的鳳凰衛視美女主播傅曉田發生婚外情並生下私生子而遭到中紀委約談，傅女最近因其它事被抓，供出與秦剛的不倫關係。

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網傳另一個版本是，傅曉田身為鳳凰衛視「風雲對話」主持人，有機會接觸到各國政要，和老公吳征都是中美雙方知曉的雙面間諜，兩國互相需要，都沒有把他們兩人拿下，沒想到急於討好習近平的普廷送上一份「大禮」：俄羅斯在美國中情局（CIA）的臥底掌握秦剛叛變的充分證據，普廷立刻派人乘專機直接通報習近平。

也有傳言稱，秦剛沒能阻止火箭軍司令李玉超兒子在美國洩密，甚至還幫助火箭軍隱瞞放間諜氣球偵測美國的情況，這都讓習不滿。執行巡弋、彈道飛彈等作戰的火箭軍，被視為台海戰爭中或將率先發動攻勢的軍種，但近期屢被爆出包括現任副司令吳國華「自殺」、司令李玉超遭查等傳聞，被解讀是中央肅清手段。

還有消息稱，秦剛因與中共對外事務領導人王毅不合，遭鬥爭清算而被神隱。秦剛上任外長後，撤換戰狼發言人趙立堅，而秦剛一出事，趙的妻子便打破沈寂，10日突然發文表示「今天是個好日子」，被質疑是幸災樂禍。

美國之音（VOA）報導，中國旅美學者鄧聿文撰文分析，秦剛是習權力班子的要員，涉及權鬥或腐敗的可能性不高，桃色風波方面，對於中共高官來說「有情人很正常」，若只是男女問題，習會放他一馬，先前張高麗和網球名將彭帥之間的事，張高麗也沒受到處分。

鄧聿文認為，若是習打算力保秦剛，會給黨內官員及民眾留下口舌，對一般民眾而言，會有不管做錯何事都會全身而退的觀感；對習近平親信而言，則會造成習無論如何都會力保的錯覺，行事更加肆無忌憚。

若秦剛涉及桃色風波或其他問題調查後屬實，習若不處置，會給中共多數官員與民眾留下不好印象，認為只要是習的親信，不管做什麼都會沒事，削弱習對官員要求的正當性，讓更多人質疑他的反腐和用人標準。另外，還可能讓習的親信出現錯覺，認為未來不管出了什麼事，習為了鞏固權力都會力保他們，從此更無所顧忌，這是習要考慮的道德風險。

鄧聿文表示，據傳秦剛的私生子在美國出生，有美國國籍，在當今美中對抗的背景下，習肯定不希望自己的外長跟美國有任何利益糾葛，這可能也讓習對秦剛的忠誠產生懷疑。他總結認為，保不保以及如何保秦剛，習陷入兩難，但綜合考量來看，不保秦剛的可能性更大。

中國外交部網站上，已不見秦剛個人大頭照與姓名。（取自網路）

秦剛最近一次公開現身是6月25日，當天他在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科（左）。（擷自中國外交部官網）

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