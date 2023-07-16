以色列總理度假「曬太陽」 納坦雅胡頭暈脫水送醫

以色列總理納坦雅胡度假時因長時間待在陽光底下，感到頭暈後送醫，評估有脫水現象，但目前並無大礙。（美聯社）

2023/07/16 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕全球近期掀起熱浪，各地高溫紀錄不斷改寫，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近期在北部沿海地區度假，不過當地高溫達38度，而納坦雅胡15日在烈日下待了數小時，隨後因為頭暈而送醫，研判可能是中暑，並有出現脫水狀況。

綜合外媒報導，納坦雅胡辦公室指出，納坦雅胡本週前往以色列北部的加利利海（Sea of Galilee）度假，而當地氣溫達到攝氏38度左右，納坦雅胡告知隨扈，他「有點輕微頭暈」後，依照醫生建議，被送往特拉維夫（Tel Aviv）附近的席巴醫療中心（Sheba medical centre）治療。納坦雅胡辦公室在另一份聲明指出，納坦雅胡在感到輕微頭暈後前往席巴醫療中心治療，「初步檢查結果並無異常，評估有脫水症狀」。

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納坦雅胡持續在醫院接受治療，15日晚間發布一段影片，自稱和妻子在加利利海待了一段時間，但期間「沒戴帽子，也沒有喝水」，他坦言「這顯然不是個好主意」，強調目前已經好多了。納坦雅胡也呼籲，在酷熱天氣下「少曬太陽」，同時不要忘記「多喝水」。

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