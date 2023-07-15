社區火災女孩受困窗邊！ 大叔「徒手爬上樓」驚險救援

火災現場一名女孩跨坐在窗戶上哭泣，危急時刻一位勇敢的男子冒險爬上樓救援。（圖擷取自微博）

2023/07/15 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東濟南市一處社區發生火災，一名女孩跨坐在窗戶上哭泣，烈火和濃煙不斷湧出。在危急關頭中，一位大叔毫不猶豫地徒手爬上樓，將女孩抱到冷氣機的外牆窗簷上躲避，直到消防員趕到並使用伸縮拉梯救援。英勇畫面在網上瘋傳，讓網友感動萬分。

綜合中媒報導，濟南市的花樣年華小區2樓13日下午發生火災，現場一名女孩跨坐在窗戶上哭泣，危急時刻一位勇敢的鄰居冒險爬上樓救援。根據影片顯示，勇敢的鄰居大叔從窗口爬出，徒手抓住冷氣機，順著狹小的空間將女孩抱出窗外，兩人一起躲在外牆放置冷氣機的窗簷上。一旁的窗戶冒出熊熊烈火，燒毀了部分玻璃窗，黑色濃煙不斷湧出，畫面令人心驚膽跳。

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隨後消防員趕到現場，利用雲梯架設到男子與女孩所在的位置，上方的玻璃窗片還掉落砸在拉梯上。最終，消防員成功爬上雲梯，引導兩人逃生，英勇大叔還扶住拉梯，讓女孩先行逃離。

根據消防調查，這次火災的面積約為20平方米，起因是有人在該樓層為電動車充電時發生火災，整個救援過程持續了15分鐘，消防員成功撲滅了火勢，沒有造成人員傷亡。

據了解，英勇爬窗救人的許姓男子曾經是武警，他回憶起事發當時，他在1樓聽到女孩的哭泣聲時有些擔心，但他不知道哪裡來的動力，驅使他勇敢地爬上樓去救人。當時女孩十分驚慌，他抱住女孩安撫她，同時發現停留的位置不安全，擔心有任何驚響聲會嚇到她。

隨後他們轉移到冷氣主機旁邊，確認上下方是堅固的實體牆，相對較為安全，但仍然不斷提醒女孩要把腿蜷縮起來，以免被掉下的物品砸到，最終成功地救出了這名女孩。他表示，希望這種正面的力量能夠持續傳遞下去。

男從窗口爬出，徒手抓住冷氣機，順著狹小的空間將女孩抱出窗外，兩人一起躲在外牆放置冷氣機的窗簷下等待救援。（圖擷取自微博）

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