為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    社區火災女孩受困窗邊！ 大叔「徒手爬上樓」驚險救援

    火災現場一名女孩跨坐在窗戶上哭泣，危急時刻一位勇敢的男子冒險爬上樓救援。（圖擷取自微博）

    火災現場一名女孩跨坐在窗戶上哭泣，危急時刻一位勇敢的男子冒險爬上樓救援。（圖擷取自微博）

    2023/07/15 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東濟南市一處社區發生火災，一名女孩跨坐在窗戶上哭泣，烈火和濃煙不斷湧出。在危急關頭中，一位大叔毫不猶豫地徒手爬上樓，將女孩抱到冷氣機的外牆窗簷上躲避，直到消防員趕到並使用伸縮拉梯救援。英勇畫面在網上瘋傳，讓網友感動萬分。

    綜合中媒報導，濟南市的花樣年華小區2樓13日下午發生火災，現場一名女孩跨坐在窗戶上哭泣，危急時刻一位勇敢的鄰居冒險爬上樓救援。根據影片顯示，勇敢的鄰居大叔從窗口爬出，徒手抓住冷氣機，順著狹小的空間將女孩抱出窗外，兩人一起躲在外牆放置冷氣機的窗簷上。一旁的窗戶冒出熊熊烈火，燒毀了部分玻璃窗，黑色濃煙不斷湧出，畫面令人心驚膽跳。

    隨後消防員趕到現場，利用雲梯架設到男子與女孩所在的位置，上方的玻璃窗片還掉落砸在拉梯上。最終，消防員成功爬上雲梯，引導兩人逃生，英勇大叔還扶住拉梯，讓女孩先行逃離。

    根據消防調查，這次火災的面積約為20平方米，起因是有人在該樓層為電動車充電時發生火災，整個救援過程持續了15分鐘，消防員成功撲滅了火勢，沒有造成人員傷亡。

    據了解，英勇爬窗救人的許姓男子曾經是武警，他回憶起事發當時，他在1樓聽到女孩的哭泣聲時有些擔心，但他不知道哪裡來的動力，驅使他勇敢地爬上樓去救人。當時女孩十分驚慌，他抱住女孩安撫她，同時發現停留的位置不安全，擔心有任何驚響聲會嚇到她。

    隨後他們轉移到冷氣主機旁邊，確認上下方是堅固的實體牆，相對較為安全，但仍然不斷提醒女孩要把腿蜷縮起來，以免被掉下的物品砸到，最終成功地救出了這名女孩。他表示，希望這種正面的力量能夠持續傳遞下去。

    男從窗口爬出，徒手抓住冷氣機，順著狹小的空間將女孩抱出窗外，兩人一起躲在外牆放置冷氣機的窗簷下等待救援。（圖擷取自微博）

    男從窗口爬出，徒手抓住冷氣機，順著狹小的空間將女孩抱出窗外，兩人一起躲在外牆放置冷氣機的窗簷下等待救援。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加拿大野火燒掉2.7個台灣！ 19歲女消防員英勇殉職
    2023/07/15 18:44

    加拿大野火燒掉2.7個台灣！ 19歲女消防員英勇殉職
    台南善化汽車維修廠火警 消防隊出動15車、36人灌救
    2023/07/15 15:30

    台南善化汽車維修廠火警 消防隊出動15車、36人灌救

    和感染說掰掰 小褲穿出大健康！
    楠梓科技園區廠房大火 陳其邁：中央所屬科學園區、工業區應擴大體檢
    2023/07/15 14:15

    楠梓科技園區廠房大火 陳其邁：中央所屬科學園區、工業區應擴大體檢
    南韓首都圈傳地鐵站火災 列車無法停靠
    2023/07/15 10:04

    南韓首都圈傳地鐵站火災 列車無法停靠

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    大安軟體大樓廠商施工釀火災 中華電信財損待估算
    2023/07/14 18:36

    大安軟體大樓廠商施工釀火災 中華電信財損待估算
    暖心！火災勇救母女3人 美國流浪漢猶如天降英雄
    2023/05/21 13:30

    暖心！火災勇救母女3人 美國流浪漢猶如天降英雄
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播