追蹤對中國投資 美國會議員推「對外投資透明法案」

美國會議員推出對外投資透明法案，以追蹤對中國等對手國家的投資。（路透資料照）

2023/07/15 18:29

〔編譯魏國金／綜合報導〕在白宮致力完成限制特定產業對中國投資的新規範之際，美國兩名參議員推動「對外投資透明法案」（the Outbound Investment Transparency Act），以追蹤美國對中國的投資。

路透報導，這項跨黨派法案由民主黨參議員凱西（Bob Casey）與共和黨參議員康寧（John Cornyn）13日作為年度國防授權法（NDAA）中的修正案提出，其目的在應對美國投資流向對手國家，比如中國的風險。

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有別於2021年這兩位參議員推出的失敗版本，最新措施要求一些對外投資必須通報，而非審查或禁止交易，同時鎖定的產業較少。凱西聲明說，「基於國家與經濟安全考量，必須對我國哪些關鍵技術能力已移往海外，及其移轉規模有更深入了解」。

與此同時，拜登政府一項限制先進半導體、量子運算與人工智慧（AI）等特定領域投資的行政命令，也進入最後敲定程序。拜登政府一名高級官員說，目標在9月4日勞動節前完成對外投資命令的法律與其他審查程序。他說，「我們對此非常努力，會議的步調確實加快」。白宮對此不表意見。

路透2月報導，該擬議的行政命令，可能追蹤去年10月實施的AI晶片、生產設備與超級電腦等技術對中國出口管制限制。這項一再被推遲的命令，預料也將要求對範圍廣泛的交易提出申報。

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