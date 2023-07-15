奇葩！日本「移動式詐團」連開12小時車 邊詐騙邊躲警仍被抓

日本警方日前破獲一個特殊詐騙集團，該集團把車當作詐騙機房，成員們每天坐在車上打詐騙電話，在高速公路上連開12小時不停車，試圖靠這種方式躲避警察追緝。（圖擷取自推特）

2023/07/15 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方日前破獲一個特殊詐騙集團，該集團把車當作詐騙機房，成員們每天坐在車上打詐騙電話，在高速公路上連開12小時不停車，試圖靠這種方式躲避警察追緝。

據《NTV NEWS24》報導，警方今年5月在東京大田區逮捕28歲男子表雅人，他被控以電話詐騙一名三重縣87歲老婦200萬日圓（約新台幣44萬元）。據信，表雅人是日本黑道住吉會旗下的特殊詐騙集團主要負責人，住在中央區一棟高級公寓，過著「奢華的生活」。

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之後警方又陸續逮捕2名該集團主要幹部，3人年齡介於26到29歲之間。深入調查發現，集團至少犯下超過50起詐騙案件，詐騙金額超過9400萬日圓（約新台幣2090萬元）。

調查指出，這個特殊詐騙集團把車子當成他們的詐騙機房，每天早上8點到晚上8點是他們的工作時間，成員們會開車上高速公路，一人負責駕駛，其他人打電話行騙。車子不會停靠休息區或任何地方，車上甚至備有簡易廁所，連開12小時不停車的目的就是為了躲避警方追查。

警方表示，因為他們隨時都在移動，離開車子後也是隨機找當地旅館住，真的很難抓到他們。不過在警方鍥而不捨的調查下，最終仍成功將集團首腦、高層和一般成員等18人逮捕。

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