南韓總統尹錫悅夫婦「閃電訪問烏克蘭」 將與澤倫斯基舉行會談

據韓媒今（15）日下午報導，南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希閃電訪問烏克蘭，並預計與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行會晤。2國總統先前曾在今年日本G7上會面。（歐新社）

2023/07/15 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕根據《韓聯社》今（15）日下午報導，南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希閃電訪問烏克蘭，這也是自2022年2月俄烏戰爭爆發後，尹錫悅首次訪烏。另據《朝鮮日報》指出，尹錫悅此行的目的，可能是為了表達對基輔政府一如既往的支持，以及與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行會晤。

綜合韓媒報導，南韓總統室辦公室首席新聞祕書官金恩惠（音譯），在今日透過書面簡報表示，「結束波蘭巡訪的尹錫悅總統夫婦，於當地時間15日訪問烏克蘭」。報導指出，先前尹錫悅出國前曾曝光行程包含波蘭，但當時針對記者提問是否計畫出訪烏克蘭，總統辦公室則表示並未推動計畫。

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聲明中也提到，尹錫悅首先訪問了首都基輔附近的布查鎮屠殺現場與遭受飛彈集中攻擊的伊爾平小鎮平民區，「總統稍後將前往追悼烏軍陣亡者的哀悼牆獻花，然後與烏克蘭總統澤倫斯基舉行領袖會談」。

報導也指出，尹錫悅在波蘭首都華沙參加南韓與波蘭的商務論壇、國立華沙大學演講等3天2夜的行程後，原本預計於在昨（14）日結束返國，但是突然延長了日程，今日就傳出閃電訪問烏克蘭的消息。

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