《芭比》九段線爭議菲律賓開綠燈 小馬可仕：虛構地圖沒問題

好萊塢電影《芭比》上映前因片中地圖疑似出現「九段線」爆發爭議，遭越南禁演。菲律賓日前審查後同意《芭比》在國內上映。圖為電影宣傳照。（法新社）

2023/07/15 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢暑期強檔《芭比》本月初因片中出現中國主張南海主權的「九段線」，上映前遭越南禁映，菲律賓也進行審查。菲國外交部12日表示，《芭比》將會在菲律賓上映，因為電影中的地圖是虛構的，不構成問題。

據《菲律賓通訊社》報導，菲律賓電影電視審查和分級委員會（MTRCB）對《芭比》進行仔細審查後，同意電影在菲律賓上映。外交部表示「委員會認為這只是在想像的世界地圖上描繪的虛構路徑。」

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菲律賓總統小馬可仕週五（14）出席活動時回應了外交部的聲明，他表示「據他們說，這是一部好電影。」當被問及電影中含有爭議的「九段線地圖」時，小馬可仕說：「當然，他們指的是被畫出的邊界線。我想說，你們期望什麼？這是虛構的（地圖）。」

菲律賓參議員杜倫迪諾（Francis Tolentino）先前因「九段線地圖」爭議，要求電影電視審查分級委員會禁映《芭比》。但委員會審查後表示「考量到各項因素，禁映《芭比》沒有依據。因為和『壞壞萌雪怪』和『秘境探險』等電影相比，這部電影沒有明確或直接描繪『九段線』。」

2019年上映的「壞壞萌雪怪」（Abominable）和2022年電影「秘境探險」（Uncharted）都因電影畫面涉及九段線爭議遭到菲律賓和越南封殺。

「九段線」是中國聲索南海主權的斷續線，但不被南海周遭其他國家承認，菲律賓、越南、馬來西亞等認為九段線已經侵害到他們國家的海域。

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