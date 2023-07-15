提升台防衛能力 美眾院通過國防授權法案

美眾議院通過國防授權法案。（法新社）

2023/07/15 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院當地時間週五表決通過2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）。法案重點包括加強對抗中國、援助烏克蘭及多項友台條文。後續將在週二於參議院展開辯論。

《路透》報導，總預算達8860億美元的NDAA，對下個年度的美國防發展和路線至關重要。由於共和黨在法案中加入了一系列在文化層面上偏保守的修正條文，引發兩黨對立。民主黨基本上全數反對，但共和黨仍靠著多數優勢，以219票同意、210票反對通過。

請繼續往下閱讀...

眾院版本條文包括提高軍事人員薪資，對抗中國措施及提供烏克蘭額外3億美元援助。

涉台條文中，包括協助台灣進行軍事訓練及演習，確保台灣能維持足夠防衛能力；確保即時檢視、回應台灣在防務上的需求；提升台灣不對稱軍事能力；強化和台灣的軍事資訊安全合作；美國防部長、國務卿和國家情報總監向國會委員會報告滿足台灣防衛需求的長期規劃等。

此外，由共和黨眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）提出的修正條文也獲得通過。該條文要求禁止使用授權的資金來製作、採購或展示把台灣本島、外島列入中華人民共和國領土的地圖。

雖然共和黨強勢通過部分爭議修正條文，但在參議院由民主黨占多數情況下，極有可能遭到封殺。依照美國會流程，兩院分別通過自己的法案版本後，會協商討論出最終版本，並再各自投票表決，通過後便可交付總統簽署立法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法