美國10歲男童熱到「1小時狂喝6瓶水」 突中毒昏迷險喪命

近日在美國卻傳出，一名10歲男童由於天氣炎熱，因此在1小時內連續喝了6瓶水，不料事後卻出現中毒現象昏迷，甚至差點因此喪命。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

2023/07/12 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕全球各地飽受高溫酷暑之苦，不少人外出為避免熱傷害，會注意自身防曬、補充水分等。然而近日在美國卻傳出，一名10歲男童由於天氣炎熱，因此在1小時內連續喝了6瓶水，不料事後卻出現中毒現象昏迷，甚至差點因此喪命。

綜合外媒報導，住在美國南卡羅來納州的10歲男童喬丹（Ray Jordan），在4日國慶假期期間，與父母一起前往哥倫比亞旅遊。他的母親史黛西（Stacy Jordan）表示，兒子就是因為當地天氣太熱，導致水喝太多發生意外，「當時他和表兄弟們繞著房子跑來跑去，我們沒有注意到他喝了多少的水，後來才發現他從晚上8點半到9時半之間，一共喝了6瓶水」。

請繼續往下閱讀...

喬丹的父親傑夫（Jeff Jordan）則透露，就在兒子喝了6瓶水當日的晚上10點半左右，兒子突然無法控制自己的頭、手臂或任何身體部位，「他的行動功能消失了，看起來好像中毒或是喝醉，不像正常人」。當下喬丹被父母緊急送往兒童醫院急救，經醫生診斷後發現，喬丹因為短時間攝取過多水量，腎臟一時之間無法負荷，導致血液中的鈉含量嚴重過低，進而出現水中毒症狀。

史黛西指出，「醫生給了他一些東西要讓他盡可能地排尿，以排出體內大量的液體，因為他的大腦周圍很腫脹才會導致頭痛」，所幸經過約8小時的治療後，喬丹平安甦醒，身體也逐漸恢復健康。這次的恐怖經歷，也讓喬丹父母提醒大眾，炎熱天氣要注意孩子交替喝水和運動飲料的重要性，因為運動飲料中的電解質不會稀釋血液中的鈉含量，「我們從來沒有想過，原來喝太多水是很危險的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法