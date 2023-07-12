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    足球賽球迷鬥毆 巴西女球迷慘遭「天外飛來酒瓶」割喉亡

    23歲的瑪琪亞諾8日到巴西安聯球場看比賽，未料雙方球迷在排隊入場時爆發衝突，瑪琪亞諾被酒瓶砸中頸部，頸動脈破裂，送醫搶救2天後仍不治身亡。（圖擷取自推特）

    23歲的瑪琪亞諾8日到巴西安聯球場看比賽，未料雙方球迷在排隊入場時爆發衝突，瑪琪亞諾被酒瓶砸中頸部，頸動脈破裂，送醫搶救2天後仍不治身亡。（圖擷取自推特）

    2023/07/12 14:24

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名23歲女子上週六（8日）到安聯球場看足球賽，沒想到球賽還沒開始，雙方球迷就爆發衝突，女子在混亂之中被酒瓶砸中頸部，頸動脈破裂，緊急送醫搶救2天仍宣告不治。

    《每日鏡報》報導，女子名為瑪琪亞諾（Gabriela Anelli Marchiano），是帕梅拉斯足球隊的粉絲，8日當天她到巴西聖保羅的安聯球場準備觀賞帕梅拉斯隊和佛朗明哥隊的比賽，未料排隊入場時兩隊球迷發生鬥毆，場面陷入混亂，警方甚至使用催淚瓦斯驅散暴動人群。

    瑪琪亞諾在混亂之中被突然飛來的酒瓶砸中，割破頸動脈，緊急送往附近醫院接受手術。儘管迅速獲得醫療人員幫助，瑪琪亞諾住院2天後仍不幸離世。

    新聞曝光後帕梅拉斯粉絲俱樂部發文哀悼，表示「對於球迷逝世感到遺憾，我們不能接受一位23歲女子在本該提供娛樂的環境中變成野蠻行為的受害者。」

    瑪琪亞諾的母親透露，瑪琪亞諾小時候身體不好，曾經歷心臟、腎臟和肺部手術，但她像個戰士一樣再重症監護室裡奮戰到最後一刻，「最終殺死她的不是她的健康問題，而是瓶子。」讓她的家人心痛萬分。

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