批中破壞國際秩序 北約秘書長：中國挺俄、脅迫台灣

北約秘書長史托騰柏格在峰會結束後的記者會上再度談及中國，刻意提起台灣及台海危機。（彭博）

2023/07/12 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕北約峰會去年首度將中國定位為「體制性挑戰」，今年更在峰會公報中多次點名中國，稱其透過政治、經濟、軍事手段在全球擴張並投射力量，甚至積極擴充核武、深化對俄關係，直指中國正全面挑戰北約安全與價值。

綜合外媒報導，北大西洋公約組織（NATO）11日峰會結束後發布公報，直指「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。北約公報全文並未直接提及台灣。

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峰會結束後的記者會上，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）再度談及中國，便刻意提起台海危機。他稱中國並非北約的「敵人」，卻不應忽視其以「脅迫行為」挑戰國際秩序的做法。

史托騰柏格表示：「中國近來明顯挑戰國際秩序的規則，拒絕譴責俄羅斯發動的對烏克蘭戰爭、威脅台灣，並進行大規模的軍事集結。」

史托騰柏格強調，「北約成員國均同意持續應對中國的脅迫性行為」。

北約31國及瑞典領導人12日將與日本、韓國、紐西蘭、澳洲4個亞太地區夥伴國家的領導人，及歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同開會。史托騰柏格明言，「中國將被列入議題」。

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