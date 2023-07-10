香港評論家顏純鉤：中共政權可能有3種結局 5至10年必然崩潰

香港評論家顏純鉤發文指出，習近平突然失去自信，不是好兆頭，這種亡黨亡國的危機感來自他的潛意識，並預言中共政權可能有3種結局，5至10年內必然崩潰。（擷取自顏純鉤臉書）

2023/07/10 11:06

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平近日對中國當前處境發出「驚滔駭浪」之說，又警告說，若搞得不好，中共將面臨「故國不堪回首月明中」。香港評論家顏純鉤7月8日在臉書發文指出，習近平突然失去自信，不是好兆頭，這種亡黨亡國的危機感來自他的潛意識，並預言中共可能有3種結局。

剛過70歲生日的習近平近日再三強調，中國要準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪」的重大考驗；而在中共102週年黨慶前夕，中共刊物《求是》又刊出習近平一次在中央黨校幹部培訓班講話的全文，警告中共可能「發生東歐劇變、蘇共垮台、蘇聯解體那種『故國不堪回首月明中』的悲劇」。

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顏純鉤指出，在談中共結局之前，先排除2種可能性，一種是中共主動發動戰爭，一種是中共主動重啟政治改革，但不論向左向右，這2種可能性都已經不存在。

發動戰爭如果能延長中共性命，那可能會成為選項之一，但時至今日，這種可能性已不存在。台灣在民主國家支援下，正急速武裝自己，美歐日各國都將台灣視為自己的生存要素，中共不可能與世界民主國家正面開戰。

至於政治改革，中共早在八九六四時已錯失窗口期，當年沒有做，永遠都不可能做，今日再動此念頭，只是自掘墳墓。

顏純鉤說，中共真正的結局不離3種可能性，一是朝鮮（北韓）化，這對中共可能是最好的；二是經濟崩盤，中央失能，地方自治；三是習近平去世，中央大亂，中共解散。

文章說，決定中共存亡的是經濟，經濟好可保政權，經濟不好神仙難救。如果中共能找到辦法，挽救當下的經濟危局，再加上高科技維穩手段，加上閉關鎖國控制輿論，中共可能走朝鮮的全過程封閉狀態，把中國從世界剝離出來，關起門來鎮壓民間反抗，將一黨獨裁貫徹到底。

但朝鮮化的前提是要維持13億中國人最低限度的活命條件，當前環境已夠惡劣，但40年來積累的民間財富還未消耗殆盡，年輕人還能憑父母親的退休金啃老，等到床頭金盡，連躺平的條件都不存在，那時就是人民為活命揭竿而起的時候。

中央失能地方自治的條件，也是經濟徹底崩盤。當中央沒有能力救地方，地方要維持運作只有靠自己，那時中央的指揮棒便會失靈。中央可以撤換地方官，但換人不能解決地方的無米之炊，最終地方的問題仍要靠自己去找出路。其時地方政府便逐漸無視中央的權威，地方官結合當地軍隊，形成自己的勢力範圍，自己訂立惠民政策，搞活地方經濟，那時就不必看中央的臉色行事。

地方自治會引來割據，割據會引來武裝衝突，引來全國性的亂世。不知經過多少年的亂世，中國應該有機會分久必合，那時中國人如選擇普世價值，才會有民主建國的機會。

最後，習近平遲早總要去見老毛，可能是正常離世，也可能死於非命，因為他總攬大權，一人獨裁，手下都是無能之輩，一旦他撒手，官場找不到1、2個可以力挽狂瀾的政治強人。中央先大亂，繼而影響各省市，中央一亂，中共的體制就崩解，9千萬黨員無非是烏合之眾，一旦中央大亂，9千萬黨徒樹倒猢猻散，就是中共滅亡之日。

顏純鉤認為，短則5年，長則10年，中共政權必然崩潰，中國將進入長期的亂世，在從頭收拾舊河山之前，中國人難免要吃很多苦頭，但這是他們的宿命，誰叫他們要選擇共產黨？

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