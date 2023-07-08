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    對抗氣候變遷 美財長葉倫指美中合作至關重要

    美國財政部長葉倫8日向中國政府官員及氣候專家表示，中美為全球最大的兩個經濟體，必須要共同合作才能因應氣候變遷所帶來的「生存威脅」。（路透）

    美國財政部長葉倫8日向中國政府官員及氣候專家表示，中美為全球最大的兩個經濟體，必須要共同合作才能因應氣候變遷所帶來的「生存威脅」。（路透）

    2023/07/08 15:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部長葉倫（Janet Yellen）6日飛抵中國展開4天訪問，8日葉倫向中國政府官員及氣候專家表示，中美為全球最大的兩個經濟體，必須要共同合作才能因應氣候變遷所帶來的「生存威脅」，呼籲中方應支持現有的多邊國際組織與機制等，雙方的合作，對於減緩全球氣候變遷來說至關重要。

    根據《路透》報導，葉倫8日在北京舉辦的氣候圓桌論壇上表示，「中美雙方在氣候融資上能否持續合作至關重要」，中國與美國先前在氣候變遷問題上的合作，有效促成了許多全球性的突破，例如2015年的《巴黎協定》（2015 Paris Agreement），且雙方都有意要協助新興市場及開發中國家達成氣候目標。

    葉倫指出，「作為全球最大的兩個溫室氣體排放國及再生能源投資國，我們有共同責任與能力去領導世界潮流」，中國被聯合國視為開發中國家，長期以來堅稱減緩氣候變遷的責任應由已開發國家承擔，有鑑於中國為最大碳排放國之一，北京過去曾表示，自願為氣候變遷所帶來的損失做出貢獻。

    葉倫認為，因為兩國的規模，彼此的合作關係將對國際減緩氣候變遷的進度造成重大影響，並指，雙方在氣候倡議的融資上應當要更有效力地合作，呼籲北京應支持現有的多邊氣候組織，如2010年因應《哥本哈根協定》而生的綠色氣候基金（Green Climate Fund, GCF）及世界銀行下的氣候投資基金（Climate Investment Funds, CIF）等。

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