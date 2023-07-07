高溫紀錄連3升 地球歷經史上最熱1週

科學家6日表示，地球可能剛經歷史上最熱的一週。（歐新社）

2023/07/07 21:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕酷熱正覆蓋大半顆地球！根據美國緬因大學數據，全球日平均氣溫7月以來3度打破紀錄，使得過去7天可能是有紀錄以來最熱的1週，這是氣候變遷造成的極端事件中最新的里程碑。

《美聯社》指出，緬因大學氣候再分析儀（Climate Reanalyzer）利用衛星數據和電腦模擬來測量全球氣溫狀況，發現7月3日的全球平均氣溫創下攝氏17.01度的短暫紀錄，隨後4日繼續突破達到攝氏17.18度，5日則維持在同樣水準，接著又在6日達到攝氏17.23度，亦即一連2天打破紀錄後，第3天維持在高位，第4天繼續刷新紀錄。

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此外，截至5日的7天期間，全球日平均氣溫也比過去44年來任何1週的紀錄還高出攝氏0.04度。這些屬非官方但重要的數據，凸顯氣候變遷正進入未知領域。上述的氣溫平均值涵蓋處於危險高溫下的地區，例如中國井陘氣溫高達攝氏43.3度；以及異常暖和的地區，例如南極洲大陸大部分地區氣溫高達攝氏4.5度，高於正常水準。

整體而言，造成近期高溫紀錄的最大因素之一正是南極洲異常暖和的冬季，陸地部分地區和鄰近的海洋氣溫比1979至2000年的平均氣溫高出攝氏10到20度。不過，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）6日提醒，他們無法驗證緬大的方法或結論，但拜氣候變遷之賜，目前確實處於溫暖時期。

聯合國秘書長古特瑞斯示警，最新的溫度紀錄顯示，氣候變遷已經失控，若繼續延後採取必要措施，我們將陷入災難處境。

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