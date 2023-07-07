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    日相岸田文雄赴北約 籲勿忘中俄在亞洲的活動

    日本首相岸田文雄7日前往立陶宛參加北約組織峰會提醒歐洲國家，不可忽視俄國與中國在亞洲的活動，圖為岸田文雄（右）今年1月與北約祕書長史托騰（左）開記者會。（路透）

    日本首相岸田文雄7日前往立陶宛參加北約組織峰會提醒歐洲國家，不可忽視俄國與中國在亞洲的活動，圖為岸田文雄（右）今年1月與北約祕書長史托騰（左）開記者會。（路透）

    2023/07/07 13:43

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄7日前往立陶宛參加北約組織峰會，與北約會員國領導人會面，除將宣布與北約磋商完成的「個別化夥伴計畫」（ITPP）外，岸田文熊本次出訪亦是希望提醒歐洲國家，儘管俄烏戰爭持續，但不可忽視俄國與中國在亞洲的活動，這些活動已對國際安全構成威脅。

    據《路透》報導，日本為加強對中國、俄羅斯在空域、海域上的嚇阻，將把國防預算調升至原本的2倍，本次為岸田文雄第2次到訪北約組織會議，與南韓、澳洲及紐西蘭等國領導人一起，旨在提醒北約勿忽略俄國與中國在亞洲的種種活動。日本與北約進行「個別化夥伴計畫」，主要是因為日方體悟到無法僅依靠舊有單一盟友美國，因此向北約尋求新的安全夥伴關係。

    《路透》指出，日本在去年的年度安全分析報告裡提及，日本遭擁核國家如中國、俄羅斯、北韓等國包圍，面臨嚴重威脅。日本慶應義塾大學（Keio University）北約專家鶴岡路人（Michito Tsuruoka）分析指，儘管岸田文雄出席北約峰會將談到烏克蘭領土完整性問題，但最主要的出席目的，還是在於提醒北約組織無倫如何都不要忘記印太地區。

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