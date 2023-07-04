驚！北韓光明星4號衛星 掉落大氣層後失蹤

北韓光明星4號衛星，已脫離軌道掉入大氣層並失去蹤跡。圖為2016年2月7日光明星4號發射情況。（美聯社）

2023/07/04 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕北韓2016年2月7日發射的光明星4號衛星，估計於UTC時間6月30日凌晨4時（台灣時間6月30日中午12時）左右脫離軌道掉入大氣層，隨即失去蹤跡，專家認為光明星4號可能已在大氣層中完全燒毀。

據《美國之音》報導，無論是美國太空司令部的衛星追蹤系統Space-Track，或者是美國國家航空暨太空總署（NASA）、北美防空司令部、歐洲太空總署的衛星網站，都顯示光明星4號處於「重返地球」狀態，無法進行追蹤。

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美國哈佛-史密松天體物理中心學者麥克道威爾（Jonathan McDowell），7月3日在接受採訪時透露，由於光明星4號屬於小型衛星，因此在墜入大氣層後很難監控到情況。

麥克道威爾說，他估算光明星4號是在UTC時間6月30日凌晨4時25分前後兩個小時內墜落，從東亞、美洲大陸或南極洲上空重回地球，其本身體積較小因此會在大氣層內完全燒毀，殘骸對地面人員造成傷害的可能性很低。

隨著光明星4號的消失，北韓人造衛星目前僅剩下「光明星3號2號機」還在運作，但由於它和光明星4號墜落前一樣出現高度下降的狀況，是以專家預測這顆北韓最後的衛星將在今年9月或10月掉入大氣層。

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