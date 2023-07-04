倫敦街頭隨機刺殺案2死警逮2嫌 其中1人未成年

倫敦上週四（6/29）發生街頭襲擊案，嫌犯在大庭廣眾下隨機刺殺路人，造成2人死亡，其中1人為未成年。警方昨日宣布逮捕2名嫌疑人，年齡分別為17歲和27歲，兩人被依謀殺和謀殺未遂罪逮捕。示意圖。（法新社）

2023/07/04 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦上週四（6/29）發生街頭襲擊案，嫌犯在大庭廣眾下隨機刺殺路人，造成2人死亡，其中1人為未成年。警方昨日（3）宣布逮捕2名嫌疑人，年齡分別為17歲和27歲，兩人被依謀殺和謀殺未遂罪逮捕。

據《BBC》報導，事發在倫敦北部伊斯林頓（Islington），當地時間6月29日晚間11點30分左右，英國大都會警察局接獲報案，稱埃爾索恩路（Elthorne Road）上發生襲擊案。

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目擊者表示，當時街上人很多，有一群人正在拍攝MV，嫌犯在人群中突然拿刀隨機刺向路人。事件造成2死1傷，一名15歲男孩當場死亡、一名23歲男子送醫後宣告不治。

事發當天警方曾逮捕一名46歲男子，訊後男子被請回。經過3天調查，警方週一再依謀殺罪和謀殺未遂罪逮捕2名嫌犯，2人年齡分別為17歲和27歲，目前仍被拘留中。警方表示，事發詳細情形仍在調查中，警方也呼籲當天的目擊民眾多多提供線索。

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