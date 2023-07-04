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    祕魯最活躍火山連日噴灰高達1.7公里 當局宣布進入緊急狀態

    祕魯最活躍的火山烏維納斯（Ubinas）再次傳出連續數天噴出火山灰，引起該國政府擔憂。圖為烏維納斯火山2014年噴發情景。（資料照，法新社）

    祕魯最活躍的火山烏維納斯（Ubinas）再次傳出連續數天噴出火山灰，引起該國政府擔憂。圖為烏維納斯火山2014年噴發情景。（資料照，法新社）

    2023/07/04 12:06

    〔即時新聞／綜合報導〕位在祕魯南部地區莫克瓜（Moquegua）的火山烏維納斯（Ubinas），為該國最活躍的火山。近日烏維納斯連續數天噴出火山灰，令祕魯政府擔心將有更大規模的爆發，因此針對火山周遭地區發布緊急狀態。

    綜合外媒報導，秘魯全國民防研究所（National Instituteof Civil Defense）發布聲明指出，烏維納斯噴出的火山灰高達1700公尺後，令該地區的狀態警告已從黃色「升級成橘色」。國家民防研究所也對該地區超過2000名居民建議，應盡量遠離火山，並把門窗關好。

    對此，祕魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）也表示，因擔心未來數天之內會有更大規模的爆發，為了向該地區提供「必要的預防措施」，預計將在接下來數天內發布緊急狀態。據了解，祕魯當局已將口罩與護目鏡運往該地區。

    報導指出，烏維納斯火山所在地區有重要的礦區，同時也是10多個活火山分布的區域，過去就曾有多次爆發、噴發火山灰，讓當局緊急疏散當地數百名居民的紀錄。另外，祕魯位在太平洋火環帶上，因此國內地震和火山活動都相當活躍。

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