最好的訂婚禮物！他求婚成功隔天爽中彩券1215萬元
2023/07/04 11:09
〔即時新聞／綜合報導〕太幸福了！美國愛荷華州伯納德（Bernard）31歲男子米勒 （Nick Miller），6月30日晚間和女友蒂默曼（Lauren Timmerman）求婚成功，隔天買彩券就中了39萬191美元（約新台幣1215萬元）大獎。
據《UPI》報導，伯納德透露，他7月1日一大早和兄弟一起出門工作，途中在速食店吃早餐喝咖啡，意外看到店內販售的Super 7s Progressive InstaPlay彩券頭獎累積到將近40萬美元，因此就掏錢買了1張。
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伯納德說，他拿到彩券後就回到車上看看有沒有中，結果發現自己對中了大獎，嚇得他馬上再檢查一次，最後透過彩券APP才確認自己成為了幸運兒。伯納德笑稱，這筆錢對他接下來的人生會有很大的幫助。
據了解，Super 7s Progressive InstaPlay結合了刮刮樂和樂透的形式，差別在於這款30美元（約新台幣934元）的彩券是購買時才列印出來，因此沒有一般刮刮樂上面的銀漆，玩家可立即比對自己的號碼有無中獎，最大獎從5萬美元（約新臺幣155萬元）開始累積，每賣出1張就會讓頭獎增加3美元（約新臺幣93元）。