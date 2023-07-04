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    他買花椰菜回家 3天後竟發現「菜梗藏有小蛇」怒求償

    英國63歲男子日前在超市購入1包花椰菜，返家後將整袋花椰菜放入冰箱冷藏，孰料3天後他打開包裝竟發現花椰菜梗中藏了1條活生生的梯紋鼠蛇。（圖擷取自「@VHS_Archive」推特）

    英國63歲男子日前在超市購入1包花椰菜，返家後將整袋花椰菜放入冰箱冷藏，孰料3天後他打開包裝竟發現花椰菜梗中藏了1條活生生的梯紋鼠蛇。（圖擷取自「@VHS_Archive」推特）

    2023/07/04 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕英國63歲男子日前從超市買了花椰菜，返家後將整袋花椰菜放入冰箱冷藏，孰料過3天後他打開包裝，竟意外發現花椰菜梗中藏了1條活生生的梯紋鼠蛇（ladder snake），嚇得緊急求助親友將蛇撈起放入小缸盆載往商店求償，目前這條蛇已被安置於達德利動物園。

    綜合外媒報導，居住斯陶爾布里奇（Stourbridge）63歲男子林頓（Neville Linton）近日受訪表示，他數月前到奧樂齊（Aldi）超市採購生活用品，其中買了1包花椰菜，返家後直接放入冰箱冷藏，經過3天後拿出並打開塑膠袋後，驚訝地發現菜梗中藏有1條活生生的小蛇，由於他生性怕蛇，嚇得緊急致電求助妹妹藤卡內（Ann-Marie Tenkanemin），藤卡內抵達現場後將蛇撈起放入小缸盆，隨後2人驅車前往超市要求賠償。

    據了解，這條蛇隨後被安置於達德利動物園（Dudley Zoo），園方專家鑑定牠是年輕、無毒的梯紋鼠蛇。

    林頓透露，幸好他將花椰菜放進冰箱，否則這條梯蛇可能爬出塑膠袋並在房屋內亂爬，後果將不堪設想，雖然已獲店家賠償，但正爭取更多賠償金，「目前給付的金額不能補償與他住在一起的殘障兒子、身體殘弱婆婆所面臨的風險，還有我怕蛇，對我的情緒也有影響。」

    奧樂齊公司發言人指出，我們的供應商從未接獲此類投訴，也有完善流程防範此類情況發生，我方將持續調查這起獨立事件，並向林頓表示歉意。

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