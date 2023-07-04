能跑也能飛！ 美國首款「陸+空」飛行汽車獲FAA核准測試

美國第一款可飛行也可行駛在道路上的全電動汽車「Model A」，近日獲得美國聯邦航空總署（FAA）核准測試。（圖擷取自推特@Dexerto）

2023/07/04 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕加州一家新創公司近日通過美國聯邦航空總署（FAA）核准，進行公司旗下一款「飛行汽車」測試。這款飛行汽車成為首款經美國政府許可，可飛行也可行駛在道路上的全電動汽車。

據《CNN》報導，加州新創公司「無限汽車」（Alef Automotive）研發的飛行汽車「Model A」，是首款能在道路上行駛，也能飛行的飛行汽車。車子具有垂直起降能力，可乘坐1至2名乘客，道路續航力為200英里（約321公里）、飛行續航力為110英里（177公里）。

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「Model A」發明靈感來自電影《回到未來》，於2015年開始研發，預計2025年上市，售價暫定30萬美元（約新台幣934萬元）。

FAA證實，已核發特殊適航證給「無限汽車」，允許該飛車用於展覽、研究和開發等用途。FAA指出，「Model A」並非第一架獲得特殊適航證的飛行裝置，但它是第一個在地面和空中都能行駛的飛行汽車，其外觀看起來就像一台車，且可停放在地面停車格中。

「無限汽車」執行長杜霍夫尼（Jim Dukhovny）表示，很高興能獲得美國聯邦航空總署許可，「Model A」提供人們環保且更快捷的通勤方式，為個人和企業節省時間，「這對飛機來說是一小步，對汽車來說則是一大步」。

根據「無限汽車」官網，「Model A」在地面道路行駛速度不得超過時速25英里（40公里），但公司表示，若駕駛想走更快速的路線，可以使用飛行功能。

目前該車通過美國聯邦航空總署核准測試，未來若想在地面道路行駛，還需得到美國國家公路交通安全管理局批准才能上路。

美國第一款可飛行也可行駛在道路上的全電動汽車「Model A」，近日獲得美國聯邦航空總署（FAA）核准測試。（圖擷取自推特@Dexerto）

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