烏東持續激戰 烏軍：俄軍向兩戰線部署逾18萬名兵力

烏軍高層指出，俄羅斯已向烏克蘭東部兩條主要戰線部署超過18萬名士兵。圖為烏軍士兵。（路透）

2023/07/04 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯持續交戰，烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）3日指出，俄羅斯已向烏克蘭東部兩條主要戰線部署超過18萬名士兵。

根據美國《CNN》報導，奇列瓦蒂在聲明中指出，俄軍在東部戰線部署超過18萬人，由於庫皮揚斯克（Kupiansk）至利曼（Lyman）的戰線較長，俄軍在此處就部署超過12萬人，其中包括空中突擊武力、機械化部隊、預備役部隊，以及以刑事罪犯為主體的部隊「Storm Z」突擊連。至於烏俄激烈爭奪的巴赫姆特（Bakhmut），奇列瓦蒂表示當地前線大概有5萬名俄軍。

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烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）表示，巴赫姆特周邊狀況變化快速，同樣的戰略要地可能在兩軍之間頻繁易手。烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）3日接受《烏克蘭真理報》訪問時也回應馬里亞爾的說法，表示俄軍正試圖將部隊轉移至最具威脅的方向來攻擊烏軍，並擾亂烏軍後勤，俄軍部隊也正在拚命地守住「瓦格納集團」曾經據守的陣地。

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