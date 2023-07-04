八九民運中共黨內開明派 前統戰部長閻明復逝世

1989年中國民主運動期間曾與學生對話，「六四」事件後被撤職，被視為黨內開明派的時任中共中央統戰部長、中國全國政協副主席閻明復今天逝世，享年92歲。（圖取自中華慈善總會網站）

2023/07/04 00:06

〔中央社〕綜合財新網報導及相關訊息，1989年中國民主運動期間曾與學生對話，「六四」事件後被撤職，被視為黨內開明派的時任中共中央統戰部長、中國全國政協副主席閻明復今天逝世，享年92歲。

根據報導，閻明復是在今天上午10時19分因病逝世，家屬表示近日將擇期舉行「恭行簡儀，以誌紀念」。

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閻明復為遼寧海城人，1931年11月出生於北平（今北京），1949年畢業於哈爾濱外國語專科學校，並加入中共，精通俄語，曾任中共中央辦公廳翻譯組組長，並擔任時任中共中央主席毛澤東的俄語翻譯，曾參與毛與時任蘇共總書記赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）的會談。

此後，閻明復曾任中共中央「馬恩列斯著作編譯局」毛澤東著作翻譯室定稿員；1986年升任中共中央統戰部長，1987年兼任中共中央書記處書記，1988年又兼任全國政協副主席。

閻明復最為外界熟知的事蹟，是他在1989年民主運動中的角色。同年5月，他曾與胡啟立等人前往中國青年報社等多個媒體，與記者及領導幹部當面對話及座談。此後，學生開始在天安門廣場絕食抗議，閻明復特地委託嚴家其等學界人士前往勸說，並約見學生領袖王丹、吾爾開希等人對話。

1989年5月16日，閻明復獲時任中共總書記趙紫陽授權前往天安門廣場與學生對話，更曾表示願意一起靜坐且充當人質，樹立了「開明派」的形象。但「六四」事件爆發後，閻明復與胡啟立等開明派即被免去中央書記處書記職務，1990年並被免去統戰部長、全國政協副主席等職。

此後，閻明復在1991年5月復出，降級出任民政部副部長，1997年7月卸任退休；1997年8月至2002年轉任中華慈善總會會長。

民運人士王丹今晚透過臉書表達對閻明復逝世的哀悼，並指八九民運時，閻明復曾受趙紫陽委託與絕食學生保持溝通，當時他幾乎每天都與閻明復在統戰部接觸，也曾陪同他到天安門廣場向絕食同學講話。

王丹說，閻明復「一生都是追隨共產黨的體制內人士」，但在1989年「那個關鍵時刻，他的人性戰勝了黨性，與趙紫陽等人一起反對鄧小平，李鵬等人武力鎮壓的決定，並致力於在黨內開明派與體制外反對派之間建立對話機制」。但在六四後被貶職，付出了政治代價。

他表示，在接觸的過程中，可感受到閻明復內心是希望中國向民主的方向發展的，這樣的人「在中共內部很罕見，但並非沒有」。

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