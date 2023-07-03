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    強擄烏克蘭70萬兒童 俄國辯稱協助獲庇護

    俄羅斯聯邦委員會關係委員會主席卡拉辛。（路透）

    俄羅斯聯邦委員會關係委員會主席卡拉辛。（路透）

    2023/07/03 18:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯聯邦委員會（國會上院）國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin），俄羅斯與一系列歐洲國家不同，總是關愛兒童，來自烏克蘭衝突區的70萬名兒童在俄羅斯獲得庇護。

    俄國《衛星通訊社》報導，卡拉辛在Telegram個人頻道上稱，基輔政府仍在拿敏感的兒童問題做文章，這看起來不道德。他表示，眾所周知，俄羅斯與一系列歐洲國家不同，總是關愛兒童。

    他指出：「70萬名兒童從烏克蘭衝突地區的轟炸和砲擊中被挽救出來，在我們國家找到了避難地。許多孩子與父母一起，福利院的孩子和老師一起。」

    卡拉辛還表示，近年來，基輔激進民族主義分子在各方面侵凌來自烏東南部的青少年。

    卡拉辛稱，俄羅斯聯邦委員會和國家杜馬（國會下院）已成立一個專門的議會委員會，調查基輔政權針對未成年人的犯罪。該委員會於6月30日召開首次會議。

    俄羅斯在2022年2月對西邊鄰國烏克蘭發動全面性入侵。莫斯科聲稱，把孩童從烏克蘭帶往俄羅斯的計畫，是為了保護在衝突地區被拋棄的孤兒和孩童。

    然而，烏克蘭指出，許多孩童被非法帶離。美國表示，已有成千上萬名孩童被迫離開他們的家園。

    大多數人員和孩童的移動，是發生在這場戰爭的前幾個月，以及在烏克蘭發動重大反攻，重新奪回東部與南部被佔領領土之前。

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