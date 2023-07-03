連降4年 日本國會議員去年人均收入472萬

日本國會議員2022年的平均年收入為472萬台幣，已是連4年下降。（美聯社檔案照）

2023/07/03 15:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》3日報導，日本參、眾議院公布654位議員2022年收入報告，人均收入為2156萬日圓（約472萬台幣），較2021年減少99萬日圓（約22萬台幣），已是連續4年減少。

據報導，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，至2022年7月為止削減2成的議員薪酬，從8月起恢復滿額發放（單月129萬4000日圓，約28萬台幣）。收入超過1億日圓的有2人，均是自由民主黨眾議員，中西健治以年收入1億4730萬（約3225萬台幣）排名第一，伊藤忠彥則以1億2003萬日圓（約2628萬台幣）居次。排名第3的是逢澤一郎，收入為9689萬日圓（約2121萬台幣）。

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中西曾是摩根大通證券公司副社長，其收入包含該公司股票分紅1億2894萬日圓（約2823萬台幣）；伊藤的收入則包括出售名古屋市內土地的利益9808萬日圓（約2147萬台幣）；逢澤一郎的收入主要也是來自不動產。

同屬自民黨的首相岸田文雄，年收入為3864萬日圓（約846萬台幣），排名第23。總計有14位議員的年收入超過5000萬日圓，其中10人為自民黨議員。不過，上次報告年收入為12億9261萬日圓（約2億8300萬台幣）的自民黨參議員元榮太一郎，並未參加2022年7月的參院選舉，因此不屬於此次調查對象，導致人均收入有所下降。

在97名女性議員中，自民黨眾議員野田聖子以5795萬日圓（約1269萬台幣）居首，在所有議員中排第9。

各政黨人均收入方面，自民黨以2282萬日圓（約499萬台幣）連6年居首，隨後分別是國民民主黨2142萬日圓（約469萬台幣）、日本維新會2089萬日圓（約457萬台幣），以及立憲民主黨2041萬日圓（約446萬台幣）。

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