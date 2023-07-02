車臣「抖音戰神」卡德羅夫生病命危？ 傳稚子求真主保佑父親

卡德羅夫5月間亮相的照片。（歐新社）

2023/07/02 22:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯轄下車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov），不費一兵一槍就讓傭兵組織「瓦格納集團」式微，被認為是兵變事件中的最大贏家。不過瓦格納兵變後，卡德羅夫至今未公開現身，如今又傳出他的稚齡兒子向真主祈求父親健康，卡德羅夫健康是否亮紅燈，再度掀起疑雲。

《烏克蘭獨立新聞社》（UNIAN）2日報導，據車臣國家政治保衛局消息人士透露，已經好幾天沒有人在車臣見過卡德羅夫的車隊和他本人。此外，卡德羅夫的14歲兒子亞當‧卡德羅夫近日突然在Telegram發文，祈求全能的真主「保佑」父親。

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46歲的卡德羅夫與夫人梅德妮．卡德羅娃（ Medni Kadyrova）一共生育12個孩子，俄國總統去年頒授「英雄母親」（heroic mother）勳章給梅德妮，獎勵她與卡德羅夫「增產報國」。

UNIAN引述俄國自媒體「VChK-OGPU」說法指出，稚子亞當的發文，是在車臣當地居民議論卡德羅夫的肝臟和腎臟問題惡化、狀況不妙的背景下出現。

卡德羅夫因在俄烏戰爭期間屢拍攝造假影片，被譏稱為「抖音戰神」，他的健康亮紅燈，恐非空穴來風。

德國大報《圖片報》（Bild）此前援引消息人士報導，卡德羅夫不但染上毒癮，還可能罹患嚴重腎臟疾病，數個月來，體重暴增，面色陰沉，在視訊影片經常睜不開眼睛，而他疑因中毒而信不過莫斯科的醫生，已求助外國名醫救治。

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卡德羅夫的14歲兒子亞當（左），突然在社交媒體發文，祈求真主保佑父親身體健康。（翻攝自Telegram）

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