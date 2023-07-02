為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    車臣「抖音戰神」卡德羅夫生病命危？ 傳稚子求真主保佑父親

    卡德羅夫5月間亮相的照片。（歐新社）

    卡德羅夫5月間亮相的照片。（歐新社）

    2023/07/02 22:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯轄下車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov），不費一兵一槍就讓傭兵組織「瓦格納集團」式微，被認為是兵變事件中的最大贏家。不過瓦格納兵變後，卡德羅夫至今未公開現身，如今又傳出他的稚齡兒子向真主祈求父親健康，卡德羅夫健康是否亮紅燈，再度掀起疑雲。

    《烏克蘭獨立新聞社》（UNIAN）2日報導，據車臣國家政治保衛局消息人士透露，已經好幾天沒有人在車臣見過卡德羅夫的車隊和他本人。此外，卡德羅夫的14歲兒子亞當‧卡德羅夫近日突然在Telegram發文，祈求全能的真主「保佑」父親。

    46歲的卡德羅夫與夫人梅德妮．卡德羅娃（ Medni Kadyrova）一共生育12個孩子，俄國總統去年頒授「英雄母親」（heroic mother）勳章給梅德妮，獎勵她與卡德羅夫「增產報國」。

    UNIAN引述俄國自媒體「VChK-OGPU」說法指出，稚子亞當的發文，是在車臣當地居民議論卡德羅夫的肝臟和腎臟問題惡化、狀況不妙的背景下出現。

    卡德羅夫因在俄烏戰爭期間屢拍攝造假影片，被譏稱為「抖音戰神」，他的健康亮紅燈，恐非空穴來風。

    德國大報《圖片報》（Bild）此前援引消息人士報導，卡德羅夫不但染上毒癮，還可能罹患嚴重腎臟疾病，數個月來，體重暴增，面色陰沉，在視訊影片經常睜不開眼睛，而他疑因中毒而信不過莫斯科的醫生，已求助外國名醫救治。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    卡德羅夫的14歲兒子亞當（左），突然在社交媒體發文，祈求真主保佑父親身體健康。（翻攝自Telegram）

    卡德羅夫的14歲兒子亞當（左），突然在社交媒體發文，祈求真主保佑父親身體健康。（翻攝自Telegram）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    卡德羅夫獲普廷召見 曬親密合照表忠
    2023/06/29 15:05

    卡德羅夫獲普廷召見 曬親密合照表忠
    車臣軍隊接近羅斯托夫 與瓦格納戰鬥一觸即發
    2023/06/24 22:39

    車臣軍隊接近羅斯托夫 與瓦格納戰鬥一觸即發

    狂吃也能一週瘦4公斤? 餐前噴兩下食用 不用168！
    車臣領導人稱普里格津「背後捅刀」 將派兵對抗瓦格納
    2023/06/24 19:16

    車臣領導人稱普里格津「背後捅刀」 將派兵對抗瓦格納
    戰死？失聯？ 俄國車臣部隊指揮官生死未卜
    2023/06/14 18:04

    戰死？失聯？ 俄國車臣部隊指揮官生死未卜

    有效舒緩足部壓力 穿上它每一步都輕鬆
    車臣領導證實接收中國裝甲車 將用在侵烏戰爭上
    2023/06/08 10:02

    車臣領導證實接收中國裝甲車 將用在侵烏戰爭上
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播