江蘇男高樓尋短 冷血路人起鬨引發群情激憤

中國江蘇近日一名男子企圖輕生，沒想到竟有惡劣民眾在底下嘻笑起鬨，甚至言語刺激。（擷取自微博）

2023/07/01 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國網上近日流出一則影片引起眾怒，江蘇一名男子在高樓邊緣欲跳樓輕生，沒想到竟有惡劣民眾在底下嘻笑起鬨，甚至言語刺激，隨後男子便從高樓跳下，最後不治身亡。目前警方表示已著手調查，若屬實將依法送辦。

綜合中媒報導，當天男子突然爬上高樓，並情緒崩潰，哭泣抓頭，引起大批群眾圍觀。沒想到卻有民眾在下面開玩笑嘻笑，刺激男子，現場目擊者表示「他年紀輕，閱歷不夠，已經在崩潰邊緣了，還這樣刺激他，真的很可憐」。最後男子一躍而下，雖然消防員、急救人員緊急趕到現場處理，但男子仍不幸身亡。

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路人冷血的行為也引起中國網上一片激憤，許多網友留言「喊的每一個人都是凶手」、「應該懲罰起哄者，免得不良者效仿！」、「太過分了」、「這種人跟殺人犯有什麼兩樣」。當地警方表示，男子是因家庭瑣事輕生，現場的具體情況正在調查，將會依法處理起鬨者，稍晚警方則通報，已逮捕在現場起鬨的一名男子，並依法行政拘留。

類似事件在中國已非首例，2018年甘肅一名患有抑鬱症的女生想要跳樓輕生，竟有多名圍觀民眾在樓下鼓吹，在她跳下後甚至有人說風涼話，最終女孩不治身亡；2020年河南一名女子想在橋上條河自盡，也出現大批群眾圍觀，並拍攝影片發布到網路上，行為極度惡劣。

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