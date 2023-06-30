印度男家裡裝監視器 意外拍到父親性侵少女

印度男子在家中裝監視器，卻意外拍到父親性侵女子。（資料照）

2023/06/30 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕通訊監控設備日新月異，在家中裝個監視設備，就能遠端了解家裡的動態，也可監控家中長者的居家安全，或有小偷侵入可即時因應，不過日前印度有一名男子，懷疑68歲父親參加邪教並在家中施展邪教儀式，在家中角落擺放一台手機偷偷拍攝，卻意外拍攝到父親性侵一名16歲女子。

綜合外媒報導，印度德里布拉里區（Burari）警方在6月27日接獲報案，一名男子表示父親性侵16歲女子，據警方透露，性侵案發生在4月20日到4月30日之間，加害者是一名68歲男子，加害者的兒子懷疑父親參與邪教活動，為了查明事情真相，在家中角落放置一台手機，用來拍攝父親在家的所作所為。近期打開手機查看影片時，卻發現手機捕捉到父親性侵女子，由於和被害女子熟識，於是將影片發送給對方家長，並報警請警方協助。

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據受害女子表示，事發當天自己走在街上，被男子引誘到家中卻遭到性侵，對方得逞後，還威脅女子不准說出口，所以一直不敢與家人提起此事，只能將秘密埋藏到心底。

警方依性侵罪將68歲男子逮捕，而加害者的兒子也因持有未成年性愛影片遭警方帶回。

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