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    美景不再！明治神宮外苑再開發擬砍上百棵樹 村上春樹表態反對

    明治神宮外苑再開發計畫引起民眾不滿。圖為4月民眾上東京街頭抗議。（美聯社）

    明治神宮外苑再開發計畫引起民眾不滿。圖為4月民眾上東京街頭抗議。（美聯社）

    2023/06/30 16:47

    〔即時新聞／綜合報導〕明治神宮外苑是東京著名觀光景點，每年秋天的銀杏大道總吸引大量遊客前往欣賞。然而市府今年（2023）通過橫跨澀谷、新宿等地區的「明治神宮外苑再開發計畫」，2月宣布動工，預計將砍掉至少700多棵樹，引發當地民眾多次抗議，已故音樂家坂本龍一和作家村上春樹也都曾表態反對該計畫。

    《NHK》報導，「明治神宮外苑再開發計畫」2015年公布，工程範圍涵蓋新宿、港區和澀谷，今年2月獲東京都批准動工，但因事前缺乏說明等原因，引發居民反彈。在眾多不滿的聲浪下，業者仍在本月27日進行神宮球場拆除作業。依計畫內容，球場和秩父宮橄欖球場將被移地改建，並在原址新建2棟複合式大樓。

    明治神宮外苑100多年前引進全國各地的樹木種植，現以銀杏大道聞名，風景優美吸引大批遊客和居民前往。園區內有1904棵3米以上的樹，再開發計畫預計將砍伐743棵、移植256棵，若工程完工，園區將剩不到一半的3米樹木。隨著27日球場拆除工程啟動，業者本月已向發布樹木砍伐和移植許可的地區做說明，執行動工以來首次砍伐高度超過3米的樹。

    這項計畫一直以來備受爭議，當地居民反對砍伐樹木，多次走上街頭抗議。《每日新聞》報導已故音樂家坂本龍一生前多次發聲反對計畫，更曾致信東京都知事小池百合子稱「不應犧牲樹木」。作家村上春樹25日也在自己主持的廣播節目「村上RADIO」中表明，自己強烈反對這項計畫，並呼籲「請保留景色宜人的慢跑步道和神宮體育場。一旦被破壞，將無法恢復。」

    對於大量的反對聲音，東京都議會表示將持續討論如何更完善地保護樹木，但也表示「審議仍在進行中，業者提交的環境評估結果已通過，開發計畫將依序進行。」

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