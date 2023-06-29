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    卡德羅夫獲普廷召見 曬親密合照表忠

    卡德羅夫28日在Telegram上發布他與普廷的合影。（擷取自Telegram）

    卡德羅夫28日在Telegram上發布他與普廷的合影。（擷取自Telegram）

    2023/06/29 15:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕車臣自治共和國原本要出兵支援俄羅斯平定瓦格納叛亂，卻稱因為塞車未進入戰地，被烏媒狂酸車臣「抖音軍」只是虛晃一招。不過車臣領導人卡德羅夫隨後仍獲俄國總統普廷親自召見，卡德羅夫也不忘曬出他與普廷的合照，以表忠心。

    卡德羅夫28日在Telegram上發文稱，普廷27日接見了他，期間兩人討論車臣共和國社會經濟形勢、已取得的成就和未來發展計畫等話題。卡德羅夫還在公布他與普廷的合影。

    瓦格納24日兵變當天，卡德羅夫也在Telegram上稱，所發生的一切都是「背後捅刀和真正的軍事叛變！」卡德羅夫強調，他完全支持普廷所說的每句話，還稱車臣共和國的士兵已前往局勢緊張的地區。

    不過後來消息傳出，卡德羅夫的子弟兵、「阿赫馬特」（Akhmat）特種部隊，卻以交通受阻為由，根本沒有進入瓦格納原先占領的羅斯托夫（Rostov）。

    普廷2007年扶植卡德羅夫上位，俄烏戰爭期間，卡德羅夫不斷透過影片大外宣，被外媒戲稱為「抖音軍」（TikTok Force），還被冠上「打卡王」、「抖音王」等封號，烏國媒體因他不斷發佈假消息虛張聲勢，譏他為俄國總統普廷豢養的「嘴砲戰士」。去年7月間，卡德羅夫又接連推出2集他參演的「烏克蘭總統澤倫斯基投降」模擬劇，遭諷是「戲精總統」。

    卡德羅夫不時在社交媒體上炫耀他與普廷的合照。（擷取自Telegram）

    卡德羅夫不時在社交媒體上炫耀他與普廷的合照。（擷取自Telegram）

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