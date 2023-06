烏軍空襲頓內茨克俄軍指揮部 31名俄軍死亡

2023/06/29 15:42

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中,俄羅斯軍隊在戰爭期間,時常被烏克蘭武裝部隊以遠程武器精準打擊,有消息指出,頓內茨克俄羅斯佔領區內的一處俄軍指揮中心被烏軍空襲,造成31名俄軍死亡。

推特帳號「@region776」在推特PO出一段影片,影片一開始建築物旁有2名俄軍在逃竄,接著這棟建築物就被飛彈攻擊,俄軍被炸得抱頭鼠竄,而建築物也變成一片廢墟,「@region776」在推文中表示「烏軍以JDAM或GMLRS的精準武器,空襲頓內茨克俄羅斯佔頓區內俄軍指揮所,31名俄軍死亡。」

美國持續軍援烏克蘭,美國聯邦參議院外交委員會共和黨首席議員里契(Jim Risch)27日受訪時表示,繼續向拜登政府施壓,要求提供ATACMS飛彈,因為射程300公里的陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)對烏克蘭的反攻至關重要。

Arrival kill 31 Orcs at once ????????



JDAM/GLSDB guided bombs hit russian command & control center in russian-occupied Donetsk???? pic.twitter.com/sMiULE3WOh