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    烏軍空襲頓內茨克俄軍指揮部 31名俄軍死亡

    烏軍空襲頓內茨克俄軍指揮部。（圖擷自推特）

    烏軍空襲頓內茨克俄軍指揮部。（圖擷自推特）

    2023/06/29 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，俄羅斯軍隊在戰爭期間，時常被烏克蘭武裝部隊以遠程武器精準打擊，有消息指出，頓內茨克俄羅斯佔領區內的一處俄軍指揮中心被烏軍空襲，造成31名俄軍死亡。

    推特帳號「@region776」在推特PO出一段影片，影片一開始建築物旁有2名俄軍在逃竄，接著這棟建築物就被飛彈攻擊，俄軍被炸得抱頭鼠竄，而建築物也變成一片廢墟，「@region776」在推文中表示「烏軍以JDAM或GMLRS的精準武器，空襲頓內茨克俄羅斯佔頓區內俄軍指揮所，31名俄軍死亡。」

    美國持續軍援烏克蘭，美國聯邦參議院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch）27日受訪時表示，繼續向拜登政府施壓，要求提供ATACMS飛彈，因為射程300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）對烏克蘭的反攻至關重要。

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