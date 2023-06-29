不爽排隊太久！ 女子怒朝銀行「丟汽油彈」判2年監禁

35歲女子米萊因不滿排隊等太久竟怒朝銀行扔汽油彈後逃逸，當地法院近日表示，女嫌今年3月承認非法持有破壞性用品，判處2年監禁。美國銀行示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2023/06/29 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州1名女子於2021在美國銀行辦理業務時，因為排隊等太久主動上前與分行經理交談，要求對方指派行員未果後口出惡言短暫離開，數分鐘她返回銀行扔擲汽油彈後逃逸，警方獲報調閱監視器畫面成功逮捕女嫌，當地法院近日審判，女嫌今年3月承認非法持有破壞性用品，判處2年監禁。

綜合外媒報導，美國檢察官辦公室27日發布聲明指出，現年35歲女子米萊（Teranee Millet）於2021年9月在洛杉磯郊區某間美國銀行辦理業務時，由於等待時間過長，直接找銀行經理談話，並要求對方指派行員為自己辦理業務，經理告知因顧客眾多，無法指派人員協助，只能繼續等2小時左右，米萊聽聞直接怒罵「我要把這個X子炸死！」隨後離開銀行，經理緊急報警求助。

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孰料警方抵達之前，米萊率先返回銀行，接著朝銀行內部扔擲1枚自製汽油彈後逃逸，火勢隨後被在場人士緊急撲滅，警方抵達現場後封鎖現場，經調閱銀行監視器畫面確認身分。

當地法庭文件指出，女嫌駕駛一輛偷來的麵包車逃亡，被警方追車致車禍受傷，警員在麵包車內找到1個健身包，裡面有4個玻璃瓶、瓶內放有紙巾，還有1個打火機、1罐汽油。

法庭指出，米萊於2021年12月在喬治亞州被逮捕，自此一直被拘留，今年3月女嫌承認非法持有槍枝和破壞性用品，並判處2年監禁。

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