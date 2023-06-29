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    自己來不行！「這國」女子持有性玩具就犯法

    辛巴威女性被禁止持有性玩具。（美聯社）

    辛巴威女性被禁止持有性玩具。（美聯社）

    2023/06/29 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威社會風氣保守，對於女性權利仍不甚重視，會認為離過婚或單親對男人毫無吸引力，為了排解生理慾望，這些女性可能就會選擇性玩具。然而，性玩具在辛巴威是違法的，女性持有甚至會因違反「猥褻和有損道德」遭盜判刑。

    根據美聯社指出，性玩具在辛巴威是遭到《審查與娛樂控制法》限制，法律明定禁止進口和持有，原因是「不雅」和「猥褻」，並且對公共道德是有害的，女性一旦非法持有性玩具，就有被指控並且面臨牢獄之災。去年就有類似案例，一名女子經營電商，販賣性愛輔助玩具，並提供使用建議，結果就遭警方盤查，先是拘禁2週，爾後更被判6年有期徒刑以及640小時無償的社區服務。

    一名辛巴威女權運動者德瓦（Sitabile Dewa）認為這項法律已經過時，並提出自身權益已受到該法律的壓制。因此今年3月，她向法院提交自訴指控辛巴威政府，並尋求廢除部分法律，目前法院還在審理該案。德瓦表示，她的行為可能會讓許多辛巴威人民不滿，但這是一項意義重大的改革，也是打破父權主義的挑戰之一。

    另外，辛巴威遊說婦女權利組織Katswe Sistahood的經理姆瓦斯（Debra Mwase）提到，在性玩具的議題上，最令人惱火的是男人的邊緣化。她認為，就社會現況而言，人們覺得女性做愛只是為了生育的必要，沒有人真正重視女性也需要性行為裡獲得享受。而德瓦總結道，若今天使用性玩具的多數人是男性，那這些法律早就被廢除了。

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