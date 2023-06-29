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    南韓連日暴雨 首度圈全境發布大雨特報

    南韓當局發布首都圈全境大雨警報，首都圈今日上班時段將迎來強降雨，局部地區每小時降水量將高達30至60毫米。（歐新社資料照）

    南韓當局發布首都圈全境大雨警報，首都圈今日上班時段將迎來強降雨，局部地區每小時降水量將高達30至60毫米。（歐新社資料照）

    2023/06/29 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓南部27日起下起暴雨，房屋、道路、農田被淹沒受損情況嚴重，還傳出至少1人失蹤，南韓當局發布首都圈全境大雨警報，首都圈今日上班時段將迎來強降雨，局部地區每小時降雨量將高達30至60毫米。

    根據《韓聯社》報導，南韓氣象廳指出，隨著黃海低氣壓和靜止鋒於今日上午6點50分登陸，西北方的白翎島等5島下起每小時約20毫米大雨，首爾市、仁川市、京畿道西部多地也下起小雨。

    雨雲以50公里的時速東進，今晨將給首都圈多地帶來暴雨。目前除了京畿道南部的利川市、安城市、驪州市外，首都圈全部發布大雨警報，首爾等中部地區今上午至夜間，南部地區下午至明天將會有伴有雷電大風的強降雨天氣，局部地區每小時降水量將達30至60毫米。

    這次降雨範圍蔓延全國，最長將持續到7月3日至5日；今明2天濟州道山區的最大瞬時風速為每小時90公里，其他地區的最大風速超過時速55公里。

    溫度方面，各大城市溫度為首爾25.2度、仁川24.5度、大田25度、光州24.3度、大邱24.8度、蔚山25.4度、釜山23.9度。白天最高氣溫將在24度到32度之間。

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