宏都拉斯幫派監獄暴動釀46死 軍方掃蕩查獲海量槍枝彈藥

宏都拉斯一座女子監獄20日發生嚴重暴動，幫派份子開槍又縱火造成46人死亡、7人死亡。事發後軍方接管國內監獄進行大規模掃蕩，查獲大量武器和彈藥。（路透）

2023/06/29 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯一座女子監獄20日發生嚴重暴動，2個幫派在監獄內火拼，開槍又縱火造成46人死亡、7人受傷。事件在該國引發高度關注，總統下令徹查國內監獄，該國21座監獄交由軍方接管，結果竟搜出海量武器和彈藥，監獄彷彿變成幫派的軍火庫。

據《路透》報導，發生暴動的監獄位於宏都拉斯首都德古希加巴（Tegucigalpa）西北方50公里，檢察官辦公室發言人莫拉（Yuri Mora）表示，暴動起源於監獄內的幫派「Barrio 18」，因不滿政府加強對監獄內幫派的管控及打擊貪腐的措施，發起動亂後演變成和其他敵對幫派鬥毆，最後甚至開槍、縱火。

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事件最終造成46人死亡，7人至今仍在醫院接受治療，多數罹難者都因受困火場被活活燒死，少部分人死因為槍殺，遺體多處留有彈孔。

宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）事後宣布將對此事件採取「嚴厲措施」，並將全國26所監獄中的21所交由軍隊接管，展開大規模搜索。軍方26日公布掃蕩成果，共查獲上百把槍枝，包括手槍、全自動與半自動手槍、衝鋒槍等，及大量彈藥、手榴彈，所有武器排放在長桌上，彷彿大型軍武展覽。

國防部長賽拉亞（Jose Manuel Zelaya）在推特上發文表示將擊破監獄內所有組織犯罪，一名宏國軍方上校慕諾茲（Fernando Munoz）也在記者會上指出「我們將控制監獄，徹底終止裡頭的腐敗。」

宏都拉斯一座女子監獄20日發生嚴重暴動，幫派份子開槍又縱火造成46人死亡、7人死亡。事發後軍方接管國內監獄進行大規模掃蕩，查獲大量武器和彈藥。（路透）

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