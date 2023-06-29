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    拜登疑有睡眠呼吸中止症 白宮證實他使用呼吸器緩解問題

    白宮官員證實，拜登因為睡眠呼吸中止症開始使用「持續正壓呼吸器 」，緩解睡眠時呼吸暫停問題。（美聯社）

    白宮官員證實，拜登因為睡眠呼吸中止症開始使用「持續正壓呼吸器 」，緩解睡眠時呼吸暫停問題。（美聯社）

    2023/06/29 07:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮官員28日證實，美國總統拜登因為睡眠呼吸中止症，開始使用「持續正壓呼吸器 」（CPAP）來緩解睡眠時呼吸暫停問題。白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示，使用呼吸器對於呼吸中止症患者來說十分常見。

    根據《路透》報導，一名白宮官員透露，拜登是最近幾週開始使用持續正壓呼吸器，藉此改善睡眠品質。白宮針對拜登的呼吸中止症病情並沒有提供太多細節，包括是否接受過診斷後判定該使用呼吸器、治療呼吸中止症的細節，以及拜登是否有接受過睡眠檢查。

    先前白宮沒有對外透露拜登使用呼吸器的狀況，而在2月份的總統健康狀況摘要中，摘要重點關注於拜登「目前正在接受治療」的狀況，拜登可能出現的任何有關呼吸中止或睡眠問題，並沒有出現在健康狀況摘要之中。白宮僅對此表示，拜登的健康狀況是公開透明的。

    報導指出，睡眠呼吸中止症是一種常見疾病，其病徵是在睡眠期間呼吸會短暫中斷。研究顯示，若不加以治療，睡眠呼吸中止症可能會導致健忘、疲勞和嗜睡，並導致心血管疾病發生。28日時《路透》記者觀察到拜登臉上有某種「壓痕」，壓痕寬度顯示拜登可能曾戴著某種面罩，而許多呼吸器使用者睡覺時都會戴著類似面罩。

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