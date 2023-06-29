畫面曝光！泰坦號打撈上岸解體成「碎片」 發現疑似人類遺骸

泰坦號潛水器殘骸從船上卸下。（美聯社）

2023/06/29 07:17

首次上稿 06:47

更新時間 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕載著5人前往觀賞知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）的潛水器「泰坦號」（Titan），18日在北大西洋失聯，22日發現殘骸，推估發生「內爆」，載具上5人全數罹難，震驚各界。當地時間28日上午，泰坦號的殘骸在加拿大的碼頭吊上岸，起重機從船上吊起了用白色防水布包裹的潛水器機頭和其他碎片殘骸，或許可提供內爆的相關線索。美國海岸警衛隊表示，從泰坦號的殘骸中打撈出疑似人類遺骸，會將證據帶回美國。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，執行海底搜尋任務的Pelagic Research公司，由加拿大的「地平線北極號」船隻攜帶遙控潛水器（ROV）在鐵達尼號附近的海底搜尋「泰坦號」潛水器的碎片，該公司週三表示，經過十天晝夜不停的工作，已經成功完成了海上作業，其團隊仍在執行任務，但未對正在進行中的調查發表評論。

畫面顯示，數個大塊的「泰坦號」部件，上面覆蓋著防水布，從「地平線北極號」船隻上吊起，目前尚不清楚這些碎片是什麼。

美國海岸警衛隊週三晚間表示，已從海底發現了殘骸和證據，其中推測有人類遺骸。海岸警衛隊隊長傑森·紐鮑爾在聲明中表示，感謝各國和各個機構的支持，能夠在極遠的距離和深度保存這些重要證據，這些證據將為來自多個國際司法管轄區的調查人員提供這場悲劇原因的重要線索。

「泰坦號」所屬的「海洋之門探險」公司（OceanGate Expeditions）稱，泰坦號由碳纖維和鈦製成，重23000磅，只能容納5名成年人，為遊客提供「極限」服務，以25萬美元的價格，近距離接觸有百年曆史的鐵達尼號沉船遺跡。泰坦號原定於6月18日前往美國海岸北大西洋約13000英尺深處，不料出發1小時45分鐘後即失聯。

從海底打撈出的泰坦號潛水器碎片。（路透）

從海底打撈出的泰坦號潛水器部件。（美聯社）

泰坦號潛水器殘骸從船上卸下。（美聯社）

泰坦號潛水器18日失聯，推估發生內爆，潛水器上5人罹難。（路透資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法