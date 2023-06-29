日經：中國在索羅門發動資訊戰 散播暗殺總理假訊息

索羅門群島今年3月開始流傳，親中總理蘇嘉瓦瑞的政敵，企圖在美國撐腰下，聘僱殺手暗殺他。（美聯社檔案照）

2023/06/29 05:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本經濟新聞28日報導，具有重要戰略意義的美中影響力拉鋸戰核心、南太平洋國家索羅門群島，近年來已淪為中國透過社群媒體散播假訊息的新戰場，例如索國今年3月開始流傳，親中總理蘇嘉瓦瑞的政敵、馬萊塔省前省長蘇達尼，企圖暗殺蘇嘉瓦瑞，負責執行的則是一名獲得美國政府支持的美國殺手。

據報導，蘇達尼否認前述指控，此案例符合近年來在索國出現的可疑訊息模式─每當索國反中情緒高漲時，社群媒體便出現企圖扭轉輿情、為北京洗白的訊息。日經及其合作夥伴的分析顯示，此模式過去數年曾數度重複。

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澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」研究員強森指出，前述暗殺蘇嘉瓦瑞的陰謀論，可能是中國政府或其夥伴發動的資訊戰；該謠言非常符合中共想要的敘事與議程，很有效地轉移民眾對真正問題的關注─再也沒人認真討論不信任投票或馬萊塔省的發展困境。長期友台、反對台索斷交的蘇達尼，今年2月在親中派主導的省議會不信任投票中遭罷黜下台。

日經新聞與以色列網安業者Cyabra，以及日本特洛奇（Terilogy Works）合作檢視約1萬6000篇「臉書」貼文，以了解索國社群媒體上親中與反中的情緒變化。結果發現，2021年11月反政府動亂後不久，一項顯然來自中國媒體的消息開始流傳，指稱在動亂中砸車燒樓的年輕人，收取外國政府支付的報酬；臉書的相關貼文迅速改變對中觀感，原本多達84％的反中評論，不到2週便降至22％，友中評論則從15％躍升至30％。

2022年3月又出現類似模式。時值蘇嘉瓦瑞政府與中國協商安全合作協議之際，傳出西方列強試圖控制索羅門群島；臉書的反中情緒因而在1個月內從77％降至27％，中索於是在隔月宣布達成安全協議。2022年7月，當太平洋島國領袖在國際論壇上與中國討論區域安全協議時，中媒宣稱華府企圖讓該區變成「大國地緣戰略競爭前沿」。此一說法呼應索國人民的恐懼，結果臉書的反中貼文在1週內從50％降至18％。

強森暗示，中國利用資訊戰為推進其安全政策打造民意基礎；從索國民眾對變化的接受程度，可看出這些資訊戰是否奏效，例如民眾是否接受中國提供的設備，以及是否接受目前派駐索國的中國警察。

中國透過社群媒體散播假訊息，聲稱索羅門群島親中總理蘇嘉瓦瑞的政敵、對台友好的馬萊塔省前省長蘇達尼，企圖在美國支持下暗殺蘇嘉瓦瑞。（美聯社檔案照）

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