美俄攤牌？普廷派專機飛華盛頓 載走「重要」外交官

俄羅斯總統普廷機隊的專機27日飛往美國華盛頓，接運任期結束的「重要」俄羅斯外交官返回莫斯科，在俄羅斯爆發流產兵變、政局動盪之際引發網友熱議。（擷自「Flightradar24」網站）

2023/06/29 07:23

首次上稿 06-28 23:20

更新時間 06-29 07:23

〔編譯楊芙宜／台北報導〕英美媒體引述航班追蹤網站「Flightradar24」資訊報導，隸屬俄羅斯總統普廷機隊的專機表定於27日上午從莫斯科起飛、美東時間27日下午降落華盛頓杜勒斯國際機場，在俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）兵變流產後的敏感時刻，引發網路熱議「非比尋常」，甚至離譜臆測指普廷暗會美國總統拜登。

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據英國新聞網站「inews.co.uk」獨家報導，在俄羅斯和西方關係緊張不斷升溫之際，這架俄羅斯政府專機飛到美國華府，主要為了載運「重要」外交官返回莫斯科。報導說，該架飛機迂迴避開歐盟空域，繞行挪威北端，實際上在美東時間27日傍晚才降落華盛頓杜勒斯國際機場。

不過，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）明確表示，美國政府允許俄羅斯政府派遣專機赴美載運任期結束的俄國外交官返國，並表示關於特殊載運任務，華盛頓也要求俄羅斯給予互惠，「作為禮尚往來，我們期望俄羅斯對我們（美國）駐莫斯科大使館外交官和貨物的運輸保持開放」。

美國《華盛頓郵報》和英國《每日郵報》也做了類似報導。

「inews.co.uk」報導指出，在這些任期結束的俄羅斯駐美外交官返國之後，他們將可向莫斯科高層情報頭子簡報：針對瓦格納集團流產兵變和普廷地位，華盛頓當局的最新想法為何。

相對地，一名美國前情報官員表示，這架飛機可能也載了新任的俄羅斯外交人員、甚至可能有情報特工前來美國，「我相信這架飛機會有（俄羅斯）外交官和特工，他們在華府大使館將首次和對口（美方）官員見面」。

根據航班追蹤網站「Flightradar24」資訊，有3架隸屬「俄羅斯總統機隊」的專機27日從莫斯科起飛，其中一架編號「RSD 898」的飛機預計在美東時間27日約下午2時10分降落於華盛頓杜勒斯國際機場。其他兩架總統專機未顯示目的地。

在俄羅斯政局動盪、瓦格納軍團兵變未遂、普廷面臨數十年統治最大威脅之際，俄國總統專機突然飛往華盛頓，上面乘坐者引發網友熱議，包括臆測「此刻有總統專機飛往華盛頓絕對非比尋常」。也有推特帳號@NZ_Trav表示：「目的地設為華盛頓只是俄羅斯政府的惡作劇，實際上是飛機是要前往其他軍事基地而非美國。」

瓦格納集團上週末發動兵變、揮軍北上莫斯科時，就有消息傳出普廷搭機逃離，隨即遭到克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥。

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