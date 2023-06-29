歐盟就「資料法」達成協議 用戶將擁有更大控制權

歐盟理事會以及歐洲議會就「資料法」（Data Act）達成了協議。圖為歐盟委員會執行副主席兼適應數字時代的歐洲專員瑪格麗特·維斯塔格 （Margrethe Vestager）2月時說明資料法的畫面。（法新社）

2023/06/29 00:01

〔中央社〕歐洲聯盟（EU）已達成一項協議，將讓用戶能更容易取得他們的資料，並對於公司如何使用這些數位資料有更大的控制權。

法新社報導，歐盟已為個人資料保護和隱私設立了全球標準，也正在為應對科技公司的強大能力訂定一套法律。

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代表27個成員國的歐盟理事會（European Council）以及歐洲議會（European Parliament）談判代表昨晚就「資料法」（Data Act）達成了協議。「資料法」草案於2022年2月由歐盟行政機構歐盟執委會（European Commission）提出。

隨著連網裝置的使用不斷增加，可用資料量激增，歐盟表示希望確保歐洲公民能夠掌控資料，從公司手中奪回控制權。

根據「資料法」，客戶與公司之間、以及與其他公司間的資料共享應該要更加容易。在此之前，人們的資料一直被掌握在企業的手中，用戶很難取得。

歐盟理事會在聲明中指出，新規定還包括防範雲端服務供應商進行非法資料轉移的保障措施，並且使更換資料處理服務供應商更加容易。

瑞典公共行政部長史洛特納（Erik Slottner）表示：「一旦『資料法』生效，它將釋放資料和科技的經濟及社會潛力，並為資料的內部市場作出貢獻。」

歐盟執委會內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）稱讚這個「里程碑」協議，表示它將「重塑數位領域」。

布勒東在推特（Twitter）上補充，「歐盟正走向一個創新且開放的蓬勃資料經濟之路－在我們的條件下」。

這個新的資料法並非受到所有人歡迎，尤其是科技產業，而一個消費者組織稱其「錯失良機」。

科技遊說團體電腦暨通訊產業協會（CCIA）警告，這項法律「恐將阻礙由資料驅動的創新」，並且會「限縮消費者的選擇」。

電腦暨通訊產業協會歐洲分部公共政策主任魯爾（Alexandre Roure）表示，這項法律不足以「使企業負責任地共享資料，也不允許用戶自由決定如何使用他們的匯出資料」。

「資料法」將於2025年開始生效。歐盟也正在準備世界第一部用來全面規範人工智慧（AI）的法律，目標是在今年年底前通過立法。

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